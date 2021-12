Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Gratis ins Museum:

Schweizer Museumspass schenkt KulturLegi 10'000 Eintritte

Luzern (ots)

Bereits zum fünften Mal in Folge dürfen sich KulturLegi-Besitzerinnen und -Besitzer über eine grosszügige Weihnachtsspende der Stiftung Schweizer Museumspass freuen. Personen mit einem schmalen Budget erhalten 10'000 kostenlose Einzeleintritte für eines der über 500 Partner-Museen in der Schweiz.

Menschen mit einem tiefen Einkommen verfügen oft nicht über die finanziellen Mittel, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Mit der KulturLegi der Caritas erhalten sie Rabatte von 30 bis 70 Prozent auf über 3600 Angebote in der ganzen Schweiz aus den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Gesundheit.

In diesem Jahr erhalten KulturLegi-Nutzerinnen und -Nutzer ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die Stiftung Schweizer Museumspass schenkt Personen mit einem knappen Budget 10'000 Einzeleintritte, welche in einem der über 500 Museen in der Schweiz genutzt werden können. Dazu gehören beispielsweise das FIFA Museum in Zürich, das Kunstmuseum in Luzern oder das olympische Museum in Lausanne. Die Aktion startet am 9. Dezember 2021. Ab dann können die Eintritte in den meisten regionalen KulturLegi-Büros abgeholt oder online unter www.kulturlegi.ch/museum bestellt werden. Die Eintritte sind bis Ende 2022 gültig.

