Solidaritätsanlass «Eine Million Sterne» der Caritas: Die Schweiz zeigte sich solidarisch mit Armutsbetroffenen

In der Schweiz sind 675'000 Personen von Armut betroffen, darunter über 100'000 Kinder. Caritas machte heute die Solidarität mit Armutsbetroffenen sichtbar: Zum 15. Mal leuchteten an rund 80 Orten in der Schweiz im Rahmen von «Eine Million Sterne» imposante Lichtermeere aus Kerzen.

An rund 80 Orten in der Deutschschweiz und in der Romandie machte Caritas mit lokalen Partnern die Solidarität mit Armutsbetroffenen sichtbar. Eindrückliche Kerzenmeere aus insgesamt Zehntausenden von Kerzen leuchteten am 14. Dezember, Tausende Menschen fanden sich an den prachtvollen Lichtermeeren zusammen. «Der vielerorts grosse Publikumsaufmarsch zeigt eindrücklich: Die solidarische Schweiz lebt. Es scheint vielen ein Bedürfnis zu sein, sich mit Menschen solidarisch zu zeigen, die weniger haben. Wir von Caritas hoffen, dass viele Betroffene die Kerzen für sie leuchten sahen», sagt Roland Schuler, Koordinator der Aktion «Eine Million Sterne».

Immer mehr Menschen sind arm

Die letzte Erhebung des Bundesamts für Statistik ergab, dass 675'000 Personen in der Schweiz armutsbetroffen sind. Tendenz sogar steigend. Ihnen reichen ihre Einkünfte nicht, um sich selber über Wasser zu halten. Noch einmal so viele leben knapp über dem Existenzminimum. Sie sind oft nur eine unvorhergesehene Arztrechnung entfernt von der Armutsschwelle.

Oft versteckt: Armut in der Schweiz

Zur finanziellen Misere gesellt sich oft die Scham, in der reichen Schweiz arm zu sein. Doch die Erfahrung von Caritas zeigt leider eindrücklich: Es ist erscheckend einfach, in der Schweiz unverschuldet in Armut zu geraten. Oft reichen schon eine Trennung oder gesundheitliche Probleme. Es droht eine Abwärtspirale. Um diese zu stoppen, brauchen Betroffene Unterstützung und die Solidarität anderer.

Alle Veranstaltungsstandorte von «Eine Million Sterne» finden Sie auf www.einemillionsterne.ch Druckfähige Bilder zur freien Verwendung im Zusammenhang mit der Aktion «Eine Million Sterne» finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/caritaszuerich/albums/72157704549191174.

