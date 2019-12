Eurotax Schweiz

Eurotax verstärkt sich mit digital affiner Campaign & Marketing Managerin

Die digitale Transformation verlangt nach neuen Kompetenzen

Bild-Infos

Download

Pfäffikon (ots)

Seit Anfang November verstärkt Valeria Konecna (22) als Campaign & Marketing Managerin das Team von Olivier Lourdin, Head of Marketing & Communications CH/AT bei Eurotax. In ihrer Funktion wird Konecna für das digitale Kampagnen- und Marketingmanagement verantwortlich sein und damit die Produkt- und Vertriebsverantwortlichen in der Schweiz und in Österreich unterstützen.

Valeria Konecna studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt an der Universität Wien. Anschliessend lernte sie das ganze Spektrum digitaler Marketingkommunikation bei zwei renommierten Pionierunternehmen für digitale Transformation und Online-Business in Österreich kennen. Content Marketing, Performance Marketing und Social Media Marketing sind für sie ebenso geläufige Tätigkeitsfelder wie strategisches Storytelling, Social Listening, Multi-Channel-Kampagnen und Analytics. Als Vertreterin der Generation Z bringt sie zudem wertvolle Voraussetzungen mit, die für den proklamierten «Digital First»-Ansatz von Eurotax wichtig sind. Valeria Konecna spricht Deutsch, Französisch, Englisch, Slowakisch und Tschechisch.

Olivier Lourdin freut sich über die personelle Verstärkung: «Trotz ihres jungen Alters verfügt Valeria bereits über fundierte Kenntnisse in den Bereichen digitales Marketing, Content Management, Onlinekampagnen und Grafikdesign. Kombiniert mit ihrer Neugierde und Lernbereitschaft sind dies ideale Voraussetzungen, um unsere Marketingaktivitäten im digitalen Raum noch erfolgreicher zu machen. Ich bin mehr als glücklich, sie neu bei mir im Team zu haben».

Kontakt:

Eurotax Schweiz

Olivier Lourdin

Head of Marketing & Communications

Churerstrasse 158

8808 Pfäffikon SZ

Tel.: +41/55/588'02'60

E-Mail: olivier.lourdin@eurotax.ch

Internet: www.eurotax.ch