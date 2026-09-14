Österreichische Staatsdruckerei (OesD)

Österreichische Staatsdruckerei erhält internationales Patent für zukunftsweisende Datenabsicherung

Wien (ots)

Die Österreichische Staatsdruckerei (OeSD) freut sich, die vollständige Erteilung eines europäischen Patents zur Datenabsicherung von persönlichen Identitätsdaten durch den eigens entwickelten „Open Secure Document Biometric Barcode“ bekannt zu geben. Die Verleihung des Patents EP 4307152 B1 an die Österreichische Staatsdruckerei wurde im Europäischen Patentblatt 26/33 veröffentlicht und besitzt damit internationale Gültigkeit.

Langjährige Entwicklung für verbesserte Datensicherheit

Nach mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde von der OeSD ein Verfahren geschaffen, das durch die Kombination von unterschiedlichen Sicherheitstechnologien höchstmögliche Datensicherheit bietet. Das Verfahren kombiniert dabei persönliche biometrische Merkmale mit einem maschinenlesbaren QR-Code unter Verwendung einer offenen Ledger-Technologie. Damit wurde ein neuer Standard für den Schutz dokumentenbezogener Daten geschaffen – ein entscheidender Schritt hin zu sicheren Druckprodukten im kommenden „Post Quanten“-Zeitalter. Diese Absicherung gewährleistet nicht nur die eindeutige Zuordnung von Dokumenten wie Geburtsurkunden oder Staatsbürgerschaften zu ihren Besitzern, sondern ermöglicht auch eine manipulationssichere Langzeitarchivierung und Überprüfung der ID-Daten – ein entscheidender Sicherheitsvorteil mit Blick auf zukünftige Risiken durch Quanten-Computer.

Schutz von wichtigen persönlichen Dokumenten möglich

In vielen Fällen basieren offizielle Identitätsdokumente wie Reisepässe auf ursprünglichen, oftmals staatlich ausgestellten Dokumenten wie einem Staatsbürgerschaftsnachweis oder einer Geburtsurkunde. Durch den „Open Secure Document Biometric Barcode“ können die Informationen dieser ursprünglichen Dokumente mit einer Art „digitalem Sicherheitssiegel“ geschützt werden. Dieses „Siegel“ ist nicht nur von Behörden, sondern auch von Personen auslesbar und auf Echtheit überprüfbar. Durch die spezielle Anwendung von Verschlüsselungs- und Hashing-Algorithmen, sowie der Möglichkeit zu modularer Nachrüstbarkeit selbst Jahre nach dem Ausstellen, ist das Dokument damit auch gegen mögliche zukünftige Risiken von Quanten-Computern geschützt.

Innovatives Sicherheits-Know-How „made in Austria“

“Mit dieser Patenterteilung unterstreicht die OeSD ihre Position als globaler Vorreiter im Hochsicherheitsbereich und setzt neue Maßstäbe für den Schutz sensibler Daten. Moderne Technologien “made in Austria” schützen nicht nur die sensiblen Personendaten von Bürgern, sondern sorgen auch für technologische Unabhängigkeit und Souveränität in unsicheren Zeiten”, führt OeSD Generaldirektor Helmut Lackner aus. Die eigens von der OeSD entwickelte Technologie ist bereits in aktuellen Produktlinien integriert und kann zukünftig potenziell unzählige weitere Dokumente im Feld langfristig schützen.

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