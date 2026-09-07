Internationale St. Moritzer Automobilwochen AG

Bernina Gran Turismo 2026: Temporäre Sperrung der Berninastrasse

St. Moritz / Poschiavo (ots)

Aufgrund der Durchführung der Bernina Gran Turismo 2026 kommt es am Wochenende vom 12. und 13. September 2026 zu einer temporären Sperrung der Berninastrasse. Der Strassenabschnitt zwischen Lagalb und Sfazù ist zu folgenden Zeiten für den allgemeinen Verkehr gesperrt:

Samstag, 12. September 2026: 08.30-12.10 Uhr und 13.30-17.10 Uhr

Sonntag, 13. September 2026: 08.30-12.10 Uhr

Für Radfahrende und Fussgänger gilt die Sperrung am Samstag durchgehend von 08.30-17.10 Uhr und am Sonntag von 08.30-12.10 Uhr. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Sperrzeiten bei der Reiseplanung zu berücksichtigen, die Signalisation vor Ort zu beachten und entsprechend mehr Reisezeit einzuplanen.

Die Strassensperrung erfolgt gemäss Verfügung des Tiefbauamts Graubünden zur Durchführung der Bernina Gran Turismo 2026

Weitere informationen über die Veranstaltung auf www.bernina-granturismo.com