EXPO 2027 Belgrade Serbia

EXPO 2027 Belgrad startet "Visit Serbia"-Kampagne in Bratislava und lädt die Slowakei ein, neue Partnerschaften und Reiseziele zu entdecken

Bratislava (ots)

Die EXPO 2027 Belgrad hat in Bratislava ihre internationale "Visit Serbia"-Roadshow gestartet. Zum Auftakt kamen Vertreterinnen und Vertreter der serbischen und slowakischen Reise- und Wirtschaftswelt zusammen, um neue Partnerschaften anzustoßen und die bilaterale Zusammenarbeit im Vorfeld der EXPO 2027 weiter auszubauen.

Im Rahmen der internationalen "Visit Serbia"-Roadshow nahmen slowakische Reisebüros, Reiseveranstalter und Unternehmensvertreter an Präsentationen und B2B-Gesprächen teil. Im Mittelpunkt stand die weitere Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit mit Blick auf die EXPO 2027.

"Die Slowakei war das erste Land, das den Teilnahmevertrag für die EXPO 2027 Belgrad unterzeichnet hat. Dies spiegelt die engen Beziehungen zwischen unseren Wirtschaftsgemeinschaften wider", sagte Igor Kovačević, Executive Director der EXPO 2027 Belgrad. "Wir laden slowakische Reiseprofis dazu ein, Reiseprogramme zu entwickeln und Serbien selbst kennenzulernen."

Lukáš Parízek, Commissioner General der Slowakei für die EXPO 2027 Belgrad, erläuterte die Vorbereitungen für den nationalen Auftritt und den Pavillon der Slowakei und hob dabei die konkreten wirtschaftlichen Vorteile für slowakische Delegierte hervor.

Nach Angaben des slowakischen Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten erreichte das bilaterale Handelsvolumen im Jahr 2025 rund 1,3 Milliarden Euro, ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Serbien ist der wichtigste Handelspartner der Slowakei im Westbalkan.

"Die EXPO 2027 Belgrad ist weit mehr als eine 93-tägige internationale Veranstaltung", erklärte Matej Fekete, Generaldirektor von SLOVAKIA TRAVEL. "Aus touristischer Sicht bietet sie eine internationale Plattform, auf der Destinationen ihre Sichtbarkeit erhöhen, neue Partnerschaften entwickeln und Impulse für künftige Reisen setzen können." Die "Visit Serbia"-Kampagne ermutigt slowakische Reiseverstanstalter, Serbiens historische Sehenswürdigkeiten, Städte, Berge, Thermalbäder, Kulinarik und Gastfreundschaft zu vermarkten.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier