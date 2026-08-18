Strawblond GmbH

Blond präsentiert OS 2.0: Agent Blond wird zum digitalen Mitarbeitenden für Schweizer Unternehmen

Wolfhausen ZH (ots)

OS 2.0 ist die bislang umfangreichste Ausbaustufe von Blond - der Geschäftssoftware für Schweizer KMU. Buchhaltung, Offerten, Rechnungen, Banking, Projekte, Zeiterfassung und Dokumente laufen auf einer Plattform statt in fünf Programmen, die einander nicht kennen.

Genau das ist die Voraussetzung für Agent Blond. Weil die Daten zusammenliegen, erkennt der Assistent Zusammenhänge über die Geschäftsbereiche hinweg: dass ein Projekt abgeschlossen, aber nie fakturiert wurde, dass eine Rechnung seit sechs Wochen offen ist. Bedient wird er in normaler Sprache, getippt oder gesprochen: "Erstelle eine Rechnung für die Muster AG über CHF 2'500." Die Antwort kommt aus den echten Daten des Betriebs.

Agent Blond bereitet vor, das Unternehmen entscheidet

Agent Blond erstellt wiederkehrende Auswertungen, erkennt Unstimmigkeiten in der Buchhaltung und erinnert an offene Fakturierungen. Wie weit er geht, entscheidet der Betrieb: Bei Auslieferung ist er nicht aktiv, seine Vorbereitungen bleiben Vorschläge bis zur Freigabe, und an Kunden versendet er nichts von sich aus.

"Wir erleben einen Dogmenwechsel: Nicht mehr der Mensch muss lernen, Software zu bedienen. Software muss lernen, den Menschen und sein Unternehmen zu verstehen."

- Tom Behrens, CEO Blond

Dazu kommen KI-Belegerfassung und ein Bankabgleich, der Ein- und Ausgänge den passenden Geschäftsvorfällen zuordnet. Die Plattform ist auf Schweizer Anforderungen ausgerichtet: QR-Rechnung, Mehrwertsteuerprozesse nach hiesiger Abrechnungspraxis, Anbindung an Schweizer Banken sowie ein direkter Treuhänder-Zugang auf die gesamten Buchhaltungsdaten. Eine native App für iPhone und Android ist in Arbeit.

Für Schweizer KMU ab sofort verfügbar

OS 2.0 und Agent Blond sind ab sofort für alle Kunden verfügbar. Agent Blond ist im Abonnement Voll Blond enthalten (CHF 100 pro Monat bei jährlicher Zahlung, inkl. 5 Benutzer). Blond ist 30 Tage kostenlos testbar, ohne Hinterlegung eines Zahlungsmittels.

Weitere Infos:

Blond Homepage: https://blond.swiss/

Agent Blond: https://blond.swiss/de/agent-blond

Vollständige Pressemitteilung: https://blond.swiss/de/news/medienmitteilung-agent-blond