TOSYALI Holding

TOSYALI sichert sich von der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) eine Finanzierung über 187 Millionen Euro für die erste Phase seiner Solarinvestitionen mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW

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Istanbul (ots)

TOSYALI treibt seine Energietransformation weiter voran und sichert sich eine langfristige internationale Finanzierung zur Umsetzung seiner Dekarbonisierungsstrategie und seiner Nachhaltigkeitsinvestitionen. Die Solarprojekte in Osmaniye und Niğde bilden die erste Phase der geplanten Solarkraftwerksinvestitionen mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW. Für ihre Umsetzung hat TOSYALI mit BBVA eine Bestellerkreditvereinbarung im Rahmen einer Exportfinanzierung über insgesamt 187 Millionen Euro abgeschlossen. Die Finanzierung wird durch die spanische Exportkreditagentur Cesce gedeckt.

Mit einer jährlichen Rohstahlproduktionskapazität von 15 Millionen Tonnen zählt TOSYALI zu den weltweit führenden Produzenten von grünem Stahl. Das Unternehmen baut seine Investitionen in Nachhaltigkeit und Energietransformation weiter aus und greift dabei verstärkt auf internationale Finanzierungsquellen zurück.

Für die Projekte in Osmaniye und Niğde, die zur ersten Phase der geplanten Solarinvestitionen mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW gehören, hat TOSYALI mit BBVA eine durch Cesce gedeckte Bestellerkreditvereinbarung im Rahmen einer Exportfinanzierung über 187 Millionen Euro unterzeichnet. Die in Abstimmung mit dem Geschäftsbereich Financial Services von GE Vernova arrangierte Finanzierung wird für die Umsetzung der beiden Projekte mit einer installierten Gesamtleistung von 261 MW eingesetzt.

Die Transaktion ist die erste Finanzierung von GE Vernova für ein Projekt im Bereich erneuerbarer Energien in Türkiye, die durch eine spanische Exportkreditagentur gedeckt ist. Damit baut das Unternehmen seine bisherige Erfolgsbilanz weiter aus: Bislang hat GE Vernova Finanzierungen für Solarprojekte in Türkiye in Höhe von rund 850 Millionen US-Dollar mobilisiert. Zugleich stärkt das Unternehmen seine Präsenz im türkischen Markt, wo seine Technologien bereits in Solaranlagen mit einer installierten Gesamtleistung von rund 3,5 GW zum Einsatz kommen.

Inogen fungiert bei den Projekten in Osmaniye und Niğde als EPC-Auftragnehmer für Engineering, Beschaffung und Bau, während GE Vernova Spain als Technologieanbieter beteiligt ist.

Die Finanzierung unterstreicht das Vertrauen internationaler Finanzinstitutionen in die langfristige Vision von TOSYALI für grünen Stahl und die Transformation seiner Energieversorgung. Gleichzeitig belegt sie die starke Position des Unternehmens an den internationalen Finanzmärkten und seine Fähigkeit, Finanzierungen für nachhaltigkeitsorientierte Investitionen zu sichern.

Die Investitionen von TOSYALI in Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 1,2 GW bauen auf der bereits bestehenden Photovoltaik-Dachanlage mit einer installierten Leistung von 235 MW auf, die zu den weltweit größten Anlagen in ihrem Segment zählt. Mit den neuen Investitionen wird die gesamte Solarleistung des Unternehmens rund 1,4 GW erreichen. TOSYALI realisiert damit schrittweise eines der weltweit größten, auf den Eigenverbrauch ausgerichteten Projekte im Bereich erneuerbarer Energien.

Fuat TOSYALI, Vorsitzender der TOSYALI Holding, erklärte anlässlich der Finanzierungsvereinbarung:

"Die Transformation der Energieversorgung ist heute zu einem der wichtigsten Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie geworden. Bei TOSYALI steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit. Mit einer langfristigen Perspektive transformieren wir sämtliche Prozesse - von der Produktion bis hin zur Energieversorgung.

Unsere Solarinvestitionen, die wir im Rahmen dieser Strategie umsetzen und die künftig eine Gesamtleistung von rund 1,4 GW erreichen werden, dienen nicht nur dazu, unseren eigenen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken. Sie sind zugleich Bestandteil einer strategischen Transformation, die unsere Energieunabhängigkeit stärkt und unseren globalen Anspruch in der Produktion von grünem Stahl untermauert.

Starke internationale Partnerschaften und der Zugang zu nachhaltigen Finanzierungsquellen sind für die Realisierung von Investitionen dieser Größenordnung von entscheidender Bedeutung. Die mit BBVA geschlossene und durch Cesce gedeckte Bestellerkreditvereinbarung im Rahmen einer Exportfinanzierung über 187 Millionen Euro ist ein wichtiges Zeichen für das Vertrauen, das internationale Finanzinstitutionen in die Vision und die nachhaltige Wachstumsstrategie von TOSYALI setzen.

Gemeinsam mit GE Vernova und Inogen verbinden wir fortschrittliche Technologien, umfassende Ingenieurkompetenz und leistungsfähige Finanzierungslösungen, um eines der weltweit größten, auf den Eigenverbrauch ausgerichteten Solarkraftwerksprojekte umzusetzen. Mit unseren Investitionen in erneuerbare Energien wollen wir sowohl unsere Ziele für eine emissionsarme Produktion erreichen als auch unsere führende Position in der weltweiten grünen Stahlindustrie weiter stärken."

Prof. Ali Murat SOYDAN, Vorsitzender der Inogen Group, äußerte sich wie folgt:

"Die grüne Transformation der Industrie gehört sowohl weltweit als auch in unserem Land zu den zentralen Themen. Gemeinsam mit unseren Lösungspartnern verfolgen wir im türkischen Energiesektor seit vielen Jahren einen integrierten One-Stop-Shop-Ansatz. Wir freuen uns, die dabei gewonnene Erfahrung heute so einsetzen zu können, dass sie den Anforderungen von Industrieunternehmen gerecht wird, die sich konsequent der grünen Transformation verschrieben haben.

Eine ausschließlich finanzielle Betrachtung greift dabei zu kurz. Die für den jeweiligen Bedarf am besten geeignete Lösung durch eine möglichst präzise Planung zu optimalen Kosten zu entwickeln, erfordert umfassende Erfahrung. Als Inogen Group verfügen wir dank unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung, unserer 2.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern und unserer strategischen Zusammenarbeit mit GE Vernova über die erforderliche Kompetenz, um diese Optimierung zu gewährleisten. Mein besonderer Dank gilt Herrn Fuat TOSYALI, der dieses Projekt vom ersten Tag an unterstützt und den gesamten Investitionsprozess mit großer Entschlossenheit vorangetrieben hat."