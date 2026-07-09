Pepe Jeans London GmbH

PEPE JEANS LONDON AW26

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Berlin (ots)

PEPE JEANS MACHT DIE MUSIK: EINE GESCHICHTE ÜBER BEWEGUNG, BEGEGNUNGEN UND NEUE VERBINDUNGEN

Die Stadt lebt nach ihrem eigenen Takt. Menschen kreuzen Wege, Lichter flimmern durch die Straßen und aus unzähligen Momenten entsteht eine gemeinsame Energie. Mit Drop 0 der AW26 Kollektion fängt Pepe Jeans London genau dieses Gefühl ein und erzählt eine Geschichte über Freiheit, Begegnungen und den Rhythmus des urbanen Lebens.

Die neue Kampagne begleitet eine Generation, die sich selbstbewusst durch die Stadt bewegt und dabei ihren ganz eigenen Weg findet. Was als individuelle Reise beginnt, entwickelt sich zu einer Geschichte über Verbindung, Gemeinschaft und moderner Coolness.

IN MOTION

Die Kollektion begleitet diesen Weg mit einer natürlichen Selbstverständlichkeit.

Leichte Denim-Looks, lockere Silhouetten und unkomplizierte Essentials spiegeln die Dynamik des Alltags wider. Die Pieces bewegen sich mühelos zwischen urbaner Architektur und offenen Dachterrassen, zwischen spontanen Fahrten durch die Stadt und ruhigen Augenblicken dazwischen.

Die Farbpalette bleibt hell und reduziert. Weiche Cremetöne treffen auf klassisches Blau, gewaschene Denims und spätsommerliche Nuancen. Das Ergebnis ist eine Garderobe, die den Charakter der Kampagne unterstreicht: modern, unkompliziert und voller Leichtigkeit.

BEGEGNUNGEN

Dann verändert sich die Geschichte. Die Kopfhörer kommen runter. Der Lärm der Stadt wird wieder hörbar. Aus einzelnen Wegen wird ein gemeinsamer Moment.

Zwei Menschen begegnen sich und plötzlich verändert sich die Energie des Tages. Die Stadt bleibt dieselbe, doch alles fühlt sich anders an.

Die Kampagne fängt diese besondere Dynamik ein. Blicke, Nähe und eine mühelose Verbindung stehen im Mittelpunkt der Bildsprache. Die Looks von ihr und ihm ergänzen sich dabei auf natürliche Weise und erzählen von Individualität, die im Zusammensein eine neue Dimension erhält.

ÜBER PEPE JEANS LONDON

Pepe Jeans London wurde 1973 in der ikonischen Portobello Road in London gegründet. Rund 50 Jahre später bleibt die Marke ihrem ursprünglichen Motto treu, die aufregendste Denim Mode der Welt zu kreieren. Die Diversität und der kulturelle Mix, die London prägen, spielen sich auch im Charakter von Pepe Jeans wider und sind eine ständige Quelle der Inspiration für die Damen-, Herren- und Kinderkollektionen. Musik, Kultur, Mode, London und Denim - das sind die Werte von Pepe Jeans. Bild- und Videomaterial sind im untenstehenden Downloadlink zu finden. Für Presse- und Interviewanfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

DROPBOX: PEPE JEANS AW26 DROP 0