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Vom Leser zum KI-Agenten: AllUnity und BTC-ECHO entwickeln neue Medieninfrastruktur/ Kooperation soll neue Bezahlmodelle für maschinenlesbare Medieninhalte im KI-Zeitalter ermöglichen

Frankfurt am Main/Berlin (ots)

AllUnity und BTC-ECHO schließen eine Kooperation zur Entwicklung einer agentenfähigen Infrastruktur für Medieninhalte. Ziel ist es, journalistische Inhalte speziell für die Nutzung durch KI-Agenten aufzubereiten und kostenpflichtige Inhalte automatisiert über Stablecoin-Zahlungen abzurechnen.

KI-Agenten können bereits heute auf Webseiten zugreifen. Die nächste Entwicklungsstufe liegt jedoch darin, Inhalte nicht nur verfügbar zu machen, sondern sie für autonome Software-Agenten gezielt auffindbar, maschinenlesbar und transaktionsfähig zu strukturieren. Genau hier setzt die Zusammenarbeit von BTC-ECHO und AllUnity an.

Technisch vorgesehen sind unter anderem eine agentenoptimierte Content-Search-Schnittstelle sowie ein x402-basierter Zahlungsmechanismus für einzelne Abrufe. Die Zahlung soll über Stablecoin-Infrastruktur erfolgen, insbesondere auf Basis des regulierten Euro-Stablecoins EURAU von AllUnity.

"Menschen werden zunehmend KI-Agenten nutzen, statt Webseiten selbst zu besuchen. Diese Agenten sind eine neue Nutzergruppe und sie sind auf etwas angewiesen, das sie nicht selbst erzeugen können: verlässliche, strukturierte Primärdaten. Genau die liefert BTC-ECHO. Dafür sollen und müssen Agenten künftig bezahlen. Gemeinsam mit AllUnity bauen wir die Infrastruktur, auf der hochwertiger Journalismus in der agentischen Internetökonomie monetarisiert wird. Für BTC-ECHO ist das zugleich der Schlüssel zur Internationalisierung: Mehrsprachige KI-Agenten erschließen unsere Primärdaten weltweit, ganz ohne Sprachbarriere und gezahlt wird mit EURAU, CHFAU, SEKAU und den weiteren Währungen, die AllUnity zukünftig als Stablecoins unterstützen wird", sagt Mark Preuß, Geschäftsführer von BTC-ECHO.

"Die nächste Phase der Stablecoin-Adoption wird durch konkrete Geschäftsanwendungen geprägt sein. Mit BTC-ECHO zeigen wir, wie regulierte Stablecoins neue digitale Wertschöpfung auch in der Medienbranche ermöglichen können. Wenn KI-Agenten Inhalte autonom abrufen und bezahlen, braucht es eine schnelle, programmierbare und regulatorisch belastbare Zahlungsinfrastruktur. Die Medienbranche ist nur der Anfang: Sobald KI-Agenten in einer anderen Branche ankommen, um Aufgaben zu erledigen, wird dieselbe Infrastruktur dort auch gebraucht werden - überall, wo Daten und Inhalte verfügbar gemacht werden", sagt Peter Grosskopf, CTO von AllUnity.

Die Kooperation soll ein praktisches Beispiel dafür liefern, wie Verlage und Medienhäuser ihre Inhalte in einer zunehmend KI-geprägten Informationsökonomie zugänglich machen, schützen und monetarisieren können. Während klassische Paywalls auf menschliche Nutzer und etablierte Zahlungsmethoden ausgerichtet sind, adressiert die agentische Paywall eine neue Klasse digitaler Nutzer: autonome KI-Systeme.

Über AllUnity

AllUnity ist ein reguliertes E-Geld-Institut, das Europas digitale Zahlungsinfrastruktur für sofortige grenzüberschreitende Zahlungen, Märkte für digitale Vermögenswerte und reibungslose Liquiditätsflüsse aufbaut. AllUnity wurde von DWS, Flow Traders und Galaxy gegründet und bietet vollständig gedeckte, MiCAR-konforme Stablecoins (EURAU, CHFAU, SEKAU) an, die regulatorische Sicherheit und eine solide Reserveunterlegung für einen sicheren, reibungslosen Kapitalbewegungen über verschiedene Märkte hinweg gewährleisten.

Über BTC-ECHO

BTC-ECHO ist eine deutschsprachige Medienplattform für Bitcoin, Blockchain und digitale Assets. Das Unternehmen berichtet über Entwicklungen an den Kryptomärkten, Regulierung, Web3, digitale Finanzinfrastruktur und Investmentthemen. Neben redaktionellen Inhalten bietet BTC-ECHO Analysen, Podcasts, Videoformate, Newsletter Datenangebote.