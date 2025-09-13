Sunwoda Energy

Sunwoda stellt 684-Ah- und 588-Ah-Energiespeicherzellen auf der RE+25 weltweit vor und ermöglicht vielfältige Anwendungen

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Auf der RE+25 hat Sunwoda (Aktiencode: 300207), ein globaler Anbieter von Energiespeicherlösungen für alle Szenarien, zwei neue, hochinnovative Energiespeicherzellen mit hoher Kapazität vorgestellt: die Modelle 684 Ah und 588 Ah. Diese Vorzeige-Innovationen stärken die Position von Sunwoda als führendes Unternehmen für fortschrittliche Batterietechnologien, die auf die sich entwickelnden Anforderungen des globalen Energiespeichermarktes zugeschnitten sind.

Einführung der Sunwoda-684-Ah- und 588-Ah-Zellen auf der RE+25

„Die Markteinführung der 684-Ah- und 588-Ah-Energiespeicherzellen stellt einen bedeutenden Meilenstein in Sunwodas kontinuierlichen Innovations- und Weiterentwicklungsbestrebungen im Bereich von Energiespeichertechnologien mit großer Kapazität dar", sagte Dr. Sam Chen, Geschäftsführer der BESS BU bei Sunwoda. „Das Unternehmen ist bestrebt, ein ausgereiftes und zuverlässiges Produktportfolio aufzubauen, das verschiedene Anwendungsszenarien abdeckt und unseren Kunden einen höheren Lebenszykluswert sowie eine bessere Investitionsrendite bietet."

Die mit fortschrittlicher Stacking-Technologie entwickelte 684-Ah-Zelle erreicht eine Energiedichte von über 440 Wh/L und umfasst eine thermisch-elektrische Trennung mit einer dreidimensionalen Wärmeableitungsstruktur, um einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Sie ist auf eine Lebensdauer von über 20 Jahren ausgelegt und lässt sich flexibel mit 10-Fuß-, 20-Fuß- und 30-Fuß-Containern kombinieren. Das hochdichte Design reduziert den Containerverbrauch um 27 %, verkürzt die Montagezeit, senkt die Kosten und reduziert die Levelized Cost of Energy (LCOE) um 8 %, was die Einsatzgeschwindigkeit und die Gesamtwirtschaftlichkeit verbessert. Das Produkt soll im 4. Quartal 2025 in die Massenproduktion gehen, um die Marktnachfrage zu decken.

Die 588-Ah-Zelle verwendet eine bewährte Wicklungstechnologie, die durch eine Innovation mit geringem Lithiumverlust ergänzt wurde. Sie verlängert die Zyklenlebensdauer auf 10.000 Zyklen bei 70 % SOH und ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb von mehr als 20 Jahren. Mit einer Energieeffizienz von 96,5 %, fortschrittlicher Elektrolytsicherheit und einem Design mit gerichteter Entlüftung gewährleistet sie langfristige Stabilität und Kosteneffizienz.

Als einer der weltweit führenden Anbieter von integrierten neuen Energietechnologien war Sunwoda im ersten Halbjahr 2025 unter den zehn größten Anbietern von Energiespeicherzellen und wurde von BloombergNEF als Tier-1-Hersteller von Energiespeichern anerkannt. Das Unternehmen baut seine internationale Fertigungspräsenz mit Produktionsstätten in China, Thailand, Ungarn und anderen Ländern weiter aus und gewährleistet so eine lokalisierte, effiziente und zuverlässige Unterstützung der Lieferkette für die Märkte weltweit.

Mit den neuen 684-Ah- und 588-Ah-Zellen wird Sunwoda sein Engagement für die Entwicklung von Energiespeicherlösungen mit großer Kapazität weiter verstärken und den Übergang zu einer nachhaltigeren Energiezukunft unterstützen.

Informationen zu Sunwoda

Sunwoda Electronic Co., Ltd. wurde 1997 gegründet, 2011 an der Börse in Shenzhen (Aktiencode: 300207) gelistet und hat 2022 erfolgreich GDRs an der Schweizer Börse platziert. Damit ist das Unternehmen heute ein führender Anbieter im globalen Lithium-Ionen-Batteriemarkt.

Durch fast drei Jahrzehnte Engagement und Innovation hat Sunwoda nicht nur seine Führungsposition in der Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit branchenführenden Lösungen gefestigt, sondern auch einen beeindruckenden geschäftlichen Erfolg erzielt. Das Unternehmen hat sich zu einem Hidden Champion im Bereich der 3C-Batterien entwickelt und sich einen Platz unter den globalen Top 10 bei der Installation von Leistungsbatterien, dem Versand von Energiespeicherzellen und dem Versand von Energiespeichersystemen gesichert. Außerdem wurde es von Bloomberg als Tier-1-Hersteller von Energiespeichersystemen eingestuft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sunwodaenergy.com