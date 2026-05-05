Petr Kminiak

Speaker spricht live mit einem Haus - und verblüfft ein internationales Publikum!

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Masterhausen (ots)

Immobilienexperte Petr Kminiak macht die Sprache der Räume in Masterhausen hörbar

Schweizer Berater gewinnt Award für seinen Dialog mit der Seele von Räumen

Petr Kminiak erhält beim Internationalen Speaker Slam den Excellence Award für eine Performance, die die verborgene Kommunikation von Gebäuden erlebbar machte.

Der strategische Immobilienberater Petr Kminiak aus Bern hat am 28. April 2026 beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen den renommierten Excellence Award gewonnen. In einem Feld von 120 Rednern aus 18 Nationen überzeugte er die Jury und ein weltweites Publikum mit einem Thema, das so ungewöhnlich wie faszinierend ist: der direkten Kommunikation mit Häusern.

Der Wettbewerb in Mastershausen zählt zu den anspruchsvollsten Bühnen-Events für professionelle Redner. Jeder Teilnehmer hat nur wenige Minuten, um eine komplexe Botschaft prägnant und mitreißend zu vermitteln. Die Veranstaltung, die vor Ort von einem Fachpublikum verfolgt und zusätzlich per Livestream an über 100.000 Zuschauer auf fünf Kontinenten übertragen wurde, bot die perfekte Bühne für Kminiaks außergewöhnliche Botschaft.

Kminiaks Auftritt war weniger ein Vortrag als vielmehr eine Live-Demonstration seiner besonderen Fähigkeit. Statt abstrakter Erklärungen trat er auf der Bühne in einen spürbaren Dialog mit dem Veranstaltungsraum selbst. Er las dessen energetische Signatur, übersetzte die empfangenen Impulse in klare Botschaften und gab diese als wertvolle Hinweise an das Publikum weiter. Die Stille und die anschließende emotionale Reaktion im Saal zeigten, dass er nicht nur die Jury, sondern auch die Herzen der Zuhörer erreicht hatte.

Die zentrale These des Schweizers ist, dass Räume eine Seele besitzen und aktiv mit uns kommunizieren. "Unsere Umgebung beeinflusst uns ununterbrochen. Ein Haus kann uns Kraft geben oder uns blockieren", erklärt Kminiak. "Wenn wir lernen, diese subtile Sprache zu verstehen, können wir unser Zuhause oder unseren Arbeitsplatz in einen Ort verwandeln, der uns nährt und unseren Erfolg fördert." Diese Fähigkeit, die er über Jahre verfeinert hat, bildet die Grundlage seiner Arbeit. Er transformiert Objekte für einen erfolgreichen Verkauf, steigert die Anziehungskraft von Hotels oder hilft Privatpersonen, ihre Wohnräume in persönliche Kraftorte zu verwandeln.

Sichtlich bewegt kommentierte Kminiak seinen Erfolg direkt nach der Preisverleihung: "Einzigartig, das habe ich nicht erwartet!"

Über Petr Kminiak

Petr Kminiak ist ein strategischer Immobilienberater und Speaker aus Bern. Seine Expertise liegt in der Analyse und Transformation der energetischen Signatur von hochwertigen und komplexen Objekten, um deren Potenzial voll auszuschöpfen. Mit seiner einzigartigen Fähigkeit, mit Räumen zu "sprechen", unterstützt er Eigentümer dabei, Verkaufsprozesse zu optimieren, die Auslastung von Hotels zu steigern oder private Wohnräume in unterstützende