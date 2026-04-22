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Un premier trimestre 2026 réussi pour Opel : les immatriculations et la part de marché augmentent de manière significative

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Zurich (ots)

Forte progression : le volume total des ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers (VUL) a augmenté de près de 25% par rapport à la même période de l'année précédente, et la part de marché a progressé de 1,5 à 1,9%

Les voitures particulières particulièrement dynamiques : le volume des ventes de voitures particulières a augmenté de 42,3% par rapport à la même période de l'année précédente, et la part de marché a progressé de 1,3 à 1,8%

Un best-seller : le Corsa d'Opel est le modèle le plus vendu avec 429 nouvelles immatriculations au premier trimestre

Le nouveau Frontera : 189 immatriculations au premier trimestre pour le nouveau Frontera d'Opel

Opel Suisse a démarré l'année 2026 sur une note très positive. Au cours du premier trimestre, la marque a enregistré une forte augmentation de ses immatriculations et a sensiblement gagné des parts de marché, tant dans le segment des voitures particulières que dans celui des véhicules utilitaires légers (VUL).

Entre janvier et mars 2026, Opel Suisse a enregistré une augmentation des ventes de près de 25 % par rapport à la même période l'année précédente, dans le segment combiné des voitures particulières et des VUL. Les parts de marché ont augmenté de 1,5 à 1,9 % sur la même période. Le segment des voitures particulières a affiché une croissance particulièrement dynamique, avec une augmentation de 42,3 % des immatriculations par rapport à l'année précédente et une augmentation significative des parts de marché, de 1,3 à 1,8 %.

Ce dynamisme est notamment dû à un portefeuille de modèles complet et entièrement modernisé, qui rencontre un vif succès auprès des clients suisses. La petite voiture emblématique Corsa s'est avérée être un véritable succès commercial, avec 429 immatriculations au cours du premier trimestre, ce qui en fait le modèle Opel le plus vendu en Suisse.

Le nouveau Opel Frontera connaît également un démarrage très prometteur. Le modèle est lancé comme prévu et a déjà enregistré 189 immatriculations au cours du premier trimestre, ce qui constitue un signal clair quant au potentiel du nouveau SUV familial à un prix imbattable. L'évolution positive du premier trimestre souligne l'attractivité du portefeuille actuel d'Opel ainsi que la compétitivité de la marque sur le marché suisse. Opel Suisse se trouve ainsi sur une trajectoire de croissance stable

À propos d'Opel

Opel est l'un des plus grands constructeurs automobiles européens et a commencé sa production automobile en Allemagne en 1899. Opel appartient à Stellantis NV et, sur la base de ses plateformes Multi Energy, est d'ores et déjà la première marque allemande à proposer tous ses modèles avec une motorisation entièrement électrique. Ainsi, l'entreprise offre à sa clientèle la liberté de décider elle-même de la manière dont elle se déplace, et veille à ce que ses besoins futurs en matière de mobilité soient satisfaits. Opel et sa marque soeur britannique Vauxhall sont depuis toujours synonymes de mobilité abordable et sont présentes dans plus de 60 pays. En Suisse, Opel est une marque importée par le groupe Emil Frey. Le siège social de la société AO Automobile AG se trouve à Oerlikon, à Zurich.

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