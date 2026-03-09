Dr. Fritz Florian und Dipl. Päd. Christina Florian

UR-Pflanzen selbst züchten. Der Jurassic Park erwacht wieder. Weltneuheit.

Ein weiterer Medieninhalt

Graz (ots)

BIO-Forschungen beweisen erstmals: zum Keimen und Wachsen benötigt die gesamte Land-Vegetation nicht nur Wasser, Erde und Licht, sondern auch noch zusätzlich „Kosmisches Weißes Rauschen“ (KWR), das lebensnotwendige Lebenselixier aller Land-Pflanzen, das vorwiegend im UHF-Bereich (4 GHz – 1 GHz) und darunter liegt. Ohne KWR kann nichts gedeihen.

In allen Land-Samen ist noch immer der DNS-UR-Code enthalten, nämlich der Ur-Zeit-Bauplan. Wenn normale Pflanzensamen mit wesentlich stärkerem KWR-Rauschen, 860 µW/m² angeregt werden, wachsen sie wieder wie in UR-Zeiten. Das Pflanzen-Wachstums-Tempo hängt von der KWR-Stärke ab.

UR-Kresse hat beispielsweise viel größere, gelappte Blätter, wächst viel höher und lebt nicht 30 Tage, sondern 75 Tage.

Heute wachsen alle Pflanzen nur mehr sehr, sehr langsam, da das KWR sehr gering ist. Düngungen helfen nur wenig, denn das schwache KWR ist der primäre Faktor. Hat die Weltallausdehnung über Jahrmillionen das KWR vermindert? In UR-Zeiten war das KWR mutmaßlich viel stärker und dürfte das gigantische UR-Zeit-Wachstum weltweit bewirkt haben.

Rekultivierungs-Methode: Wie kann jeder Pflanzenfreund UR-Pflanzen, sogar zu Hause, aus einer normalen Samenpackung züchten?

Dafür werden handelsübliche Fertig-Module benötigt: ein bioresonantes Anzuchtset, KeimMi PRO, ein elektronisches Equipment. Nach dem Auskeimen bemerkt man bereits das gänzlich andere Aussehen von UR-Pflanzen, die noch niemand zuvor gesehen hat, das Jurassic-Park- Wachstum erwacht. Diese Behandlungsmethode mit elektromagnetischen hochfrequenten Wellen (EMF) funktioniert nur mit Landsamen.

Der Aufwand lohnt sich aus normalen Pflanzensamen-Packungen Ur-Pflanzen zu züchten und erstmals zu bewundern, die noch niemand zuvor gesehen hat.

Buch: „Weißes Rauschen, Schlüssel zum Pflanzenwachstum, Vegetation verstehen, UR-Pflanzen selber züchten“, ISBN 978-3-906571-49-2, www.jupiter-verlag.ch, Bestellungen adolf.schneider@vtxmail.ch Erhältlich ist KeimMi PRO (bioresonante Anzucht-Set) und ein Lernstick mit 32 Videos (Zeitraffer-Aufnahmen mit Erklärungen) im mp4-Format, erhältlich über den Autor fritz.florian@florian.at