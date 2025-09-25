KI-Tools optimal genutzt: Zeit sparen, Ideen entwickeln, Inhalte optimieren / Ein Webinar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Hamburg

Künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit in der Unternehmenskommunikation und im Marketing. In diesem praxisorientierten Webinar zeigt Ihnen Simone Maader, wie Sie ChatGPT und andere KI-Tools konkret und produktiv einsetzen können - von der Ideenfindung über die Texterstellung bis hin zur passenden Ansprache Ihrer Zielgruppen. Lernen Sie, wie Sie Ihre Effizienz steigern, kreative Inhalte generieren und Ihre Ziele schneller erreichen.

Termin: Mittwoch, 10. Dezember 2025, 11:00 - 12:30 Uhr

Konkretes Know-how für mehr Produktivität: So reduzieren Sie Aufwand im Arbeitsalltag, erschaffen kreativen Content und erhöhen den Output

Sie möchten Ihre Kommunikationsprozesse optimieren, ansprechende SEO-Texte erstellen, überzeugende Pressemitteilungen verfassen oder Social-Media-Kampagnen entwickeln, die Aufmerksamkeit erregen? Dieses Webinar liefert Ihnen das Know-how und die praktischen Anleitungen, um das volle Potenzial von KI in Ihrem Unternehmensalltag zu nutzen.

Entdecken Sie, wie Sie mit intelligenten Tools Zeit sparen, Ihre Kreativität beflügeln und Ihre Zielgruppen noch besser erreichen.

Programm:

Projekte anlegen in ChatGPT : Strukturieren Sie Ihre Kommunikations- und Marketingvorhaben effizient mit KI-Unterstützung.

: Strukturieren Sie Ihre Kommunikations- und Marketingvorhaben effizient mit KI-Unterstützung. SEO-Texte mit KI erstellen : Lernen Sie, wie Sie in Windeseile suchmaschinenoptimierte Texte generieren, die ranken und Ihre Zielgruppe ansprechen.

: Lernen Sie, wie Sie in Windeseile suchmaschinenoptimierte Texte generieren, die ranken und Ihre Zielgruppe ansprechen. Maßgeschneiderte KI-Assistenten (Custom GPTs) für spezifische Aufgaben , z. B. Pressemitteilungen schreiben oder Social-Media-Posts formulieren.

, z. B. Pressemitteilungen schreiben oder Social-Media-Posts formulieren. Schwierige Prompts einfach entwickeln mit Reverse Engineering : Lassen Sie sich von der KI sagen, wie der bestmögliche Prompt für Ihr Vorhaben aussieht.

: Lassen Sie sich von der KI sagen, wie der bestmögliche Prompt für Ihr Vorhaben aussieht. KI-basierte Online-Recherche mit Perplexity : Revolutionieren Sie Ihre Rechercheprozesse mit intelligenten Suchwerkzeugen.

: Revolutionieren Sie Ihre Rechercheprozesse mit intelligenten Suchwerkzeugen. Durch Verknüpfung verschiedener KI-Tools zu optimalen Ergebnissen kommen: Erfahren Sie, wie Sie verschiedene KI-Anwendungen kombinieren, um komplexe Aufgaben effizient zu lösen.

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die ihre Kommunikations- und Marketingmaßnahmen mit KI optimieren und vor allem produktiver gestalten möchten. Erste Erfahrungen mit Tools wie ChatGPT, Claude oder Gemini sind hilfreich.

Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit fast zwei Jahrzehnten gehört ihr Herz aber der Online-Welt. Simone Maader schreibt nicht nur mit Begeisterung Texte fürs Web, sie coacht ihre Kund*innen auch im Bereich Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligen Inhalten befreien.

Key Facts

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengrösse: 10 Personen

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

