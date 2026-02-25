TSG Switzerland SA

TSG renforce sa position sur le marché suisse de l'électrotechnique avec des participations majoritaires dans Pfanner & Frei AG et re.com Elektroanlagen AG

Bild-Infos

Download

Givisiez (ots)

Le groupe TSG, leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité et d'énergie, dont le siège est à Paris, acquiert des participations majoritaires dans la société suisse TEPU Holding AG, composée des entreprises Pfanner & Frei AG et re.com Elektroanlagen AG.

Avec cette intégration, TSG Switzerland SA renforce ses équipes avec 95 collaboratrices et collaborateurs supplémentaires et consolide ses compétences techniques ainsi que sa capacité opérationnelle dans les domaines de l'électrotechnique et de la technique du bâtiment. Cette opération renforce également sa position sur le marché suisse.

Les deux entreprises disposent d'équipes expérimentées composées d'ingénieurs et de techniciens de service et bénéficient d'un positionnement particulièrement solide dans le domaine des centres de données, qui constitue un axe stratégique majeur de leur activité.

Pfanner & Frei AG et re.com Elektroanlagen AG conservent leur direction, leur culture d'entreprise et leur présence sur le marché.

TSG Switzerland SA : 40 ans d'expérience sur le marché de l'énergie

Présente en Suisse depuis 40 ans, TSG Switzerland SA, connue jusqu'en 2020 sous le nom établi de Tokheim, bénéficie d'une longue expérience dans l'installation et la maintenance d'infrastructures classiques de distribution d'énergie pour la mobilité.

Ces dernières années, son portefeuille a été systématiquement élargi. Il comprend aujourd'hui des infrastructures de recharge, des transformateurs et installations moyenne tension, des solutions de stockage par batteries, des installations photovoltaïques ainsi que des systèmes de gestion intelligente de l'énergie.

TSG Switzerland SA emploie actuellement 105 collaboratrices et collaborateurs. Son siège est situé à Givisiez (FR), avec des sites à Wallisellen (ZH) et Mezzovico (TI). Parmi ses clients historiques figurent des compagnies et exploitants de stations-service, des gestionnaires de flottes, des entreprises logistiques, des entités publiques ainsi que des opérateurs de réseaux d'infrastructures de recharge.

Un positionnement renforcé sur le marché porteur de l'électrotechnique

Fondée en 1918 et basée à Opfikon (ZH), Pfanner & Frei AG emploie 62 collaboratrices et collaborateurs et bénéficie d'un fort ancrage sur son marché. Outre les installations électriques classiques, l'entreprise propose des solutions de télécommunication, des installations spécialisées pour le commerce de détail et la restauration ainsi que des solutions d'infrastructure et IT.

Elle dispose d'une expertise reconnue dans la réalisation de projets électrotechniques complexes, notamment dans l'environnement des centres de données.

Fondée en 2001 et basée à Bülach (ZH), re.com Elektroanlagen AG emploie 33 collaboratrices et collaborateurs et propose des solutions globales en électrotechnique et en technique du bâtiment, notamment dans les domaines de l'automatisation des bâtiments, des infrastructures IT et de communication ainsi que des systèmes de sécurité et de surveillance. L'entreprise bénéficie d'un solide ancrage dans le canton de Zurich.

Marché d'avenir : des perspectives solides

Le marché suisse de l'électrotechnique et des nouvelles énergies connaît une profonde transformation structurelle. Le secteur des centres de données, en forte croissance, constitue un moteur clé de la demande en infrastructures énergétiques performantes, résilientes et hautement disponibles, avec des exigences accrues en matière de sécurité d'approvisionnement, de stabilité du réseau et d'efficacité énergétique.

Parallèlement, l'essor de l'électromobilité et des solutions de stockage par batteries soutient durablement la dynamique du marché. La complexité croissante des infrastructures techniques exige des solutions globales couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à l'exploitation jusqu'à la maintenance.

Dans ce contexte, l'intégration de Pfanner & Frei AG et re.com Elektroanlagen AG renforce les compétences techniques et les capacités opérationnelles du groupe TSG en Suisse. Elle élargit les ressources projets, approfondit le savoir-faire dans les applications exigeantes et consolide le positionnement de TSG Switzerland SA en tant que prestataire global de solutions énergétiques et d'infrastructures, pleinement aligné avec la stratégie du groupe.

Une orientation stratégique pour le groupe TSG

Avec cette acquisition, le groupe TSG renforce sa position sur le marché de la région DACH et poursuit résolument son ambition de devenir un acteur majeur de de la transition énergétique.

Cette opération s'inscrit dans une stratégie de croissance internationale ambitieuse, avec plus de 45 acquisitions réalisées dans 20 pays au cours des quatre dernières années. En avril 2025, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,4 milliard d'euros, emploie plus de 7 000 collaboratrices et collaborateurs et est actif dans 30 pays en Europe et en Afrique.

En apprendre plus

Sites internet: tsg-solutions.com / pfanner-frei.ch / re-com.ch