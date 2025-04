Oehler Web

Pollenzeit und Schlafprobleme? So finden Allergiker mit natürlichen Lösungen endlich Ruhe

Bild-Infos

Download

Die Pollensaison bringt jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung mit sich: Für viele Menschen beginnt eine Zeit voller Niesattacken, juckender Augen und verstopfter Nasen – Symptome, die nicht nur den Alltag erschweren, sondern vor allem auch den Schlaf erheblich beeinträchtigen können. Heuschnupfen raubt vielen Betroffenen die Ruhe der Nacht – genau dann, wenn Körper und Immunsystem dringend Erholung brauchen. Doch was viele nicht wissen: Ein grosser Teil der Beschwerden wird durch das unmittelbare Schlafumfeld selbst begünstigt.

Ruswil, Schweiz - April 2025: Die Wahl von Bettwaren und Matratzen spielt eine zentrale Rolle – besonders für Allergiker. Das Schweizer Unternehmen Authentigg®, offizieller Partner von Hüsler Nest Schweiz, bietet mit seinen konsequent natürlichen Produkten eine wohltuende Lösung für alle, die trotz Allergien endlich wieder durchschlafen möchten.

Gerade in der Nacht leiden Menschen mit allergischer Rhinitis verstärkt unter ihren Symptomen. Die Schleimhäute schwellen an, die Atmung wird erschwert, häufiges Niesen oder Husten unterbricht den Schlaf. Viele merken es gar nicht bewusst, wachen aber morgens erschöpft auf. Verantwortlich dafür ist oft nicht nur die Pollenbelastung draussen – sondern auch das, was sich in Kissen, Decken oder Matratzen befindet. In konventionellen Bettwaren sammeln sich über die Zeit Hausstaubmilben, Pollenrückstände, Schimmelsporen und synthetische Rückstände aus der Textilbehandlung. Synthetische Fasern oder dichte Gewebe begünstigen ein feuchtes, warmes Mikroklima – ein idealer Nährboden für Allergene.

Authentigg® setzt deshalb konsequent auf ein ganzheitlich natürliches Schlafkonzept. Das Herzstück bildet das bewährte Hüsler Nest Schlafsystem – ein metallfreies, atmungsaktives System aus Massivholz, 100 % Naturlatex und Schafschurwolle. Die offene Konstruktion sorgt für eine ideale Luftzirkulation, wodurch Milben und Feuchtigkeit keine Chance haben. Das System ist vollständig frei von chemischen Zusätzen und somit ideal für sensible Schläfer.

Ein besonderes Augenmerk legt Authentigg® zudem auf die Wahl der Bettdecken und Duvets. Je nach Bedürfnis und Jahreszeit stehen verschiedene Naturmaterialien zur Verfügung – alle atmungsaktiv, temperaturregulierend und von Natur aus allergikerfreundlich. Dazu zählen zum Beispiel:

Schafschurwolle, die überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und selbstreinigend wirkt

Kamelhaar, besonders leicht und ideal für Menschen mit sensibler Haut

Tencel, eine pflanzliche Faser aus Holz, die Feuchtigkeit aktiv reguliert und bakterienhemmend wirkt

Bambus, seidig weich, antimikrobiell und hypoallergen

Cashmere, ein edler, temperaturausgleichender Naturstoff für höchsten Schlafkomfort

Wildseide, die besonders kühlend wirkt – perfekt für warme Nächte und Hitzewallungen

Ein weiterer Pluspunkt: Alle Bettwaren von Authentigg® werden grösstenteils in der Schweiz hergestellt und sind vollständig frei von synthetischen Füllstoffen.

Zur Unterstützung der Atmung setzt das Unternehmen ausserdem auf zwei Naturwirkstoffe, die seit Jahrhunderten geschätzt werden: Arve und Propolis. Arvenholz, auch Zirbe genannt, wird traditionell in Schlafzimmermöbeln verarbeitet und wirkt nachweislich beruhigend auf Herzschlag und Nervensystem. Der feine Duft der Arve kann die Atmung erleichtern und zu tieferem Schlaf beitragen. Propolis, das von Bienen hergestellte Schutzharz, besitzt starke antivirale, antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Bei Authentigg® kommt es in der Veredelung von Kissen und Auflagen zum Einsatz – für ein hygienisches und geschütztes Schlafumfeld.

Auch in Ferienwohnungen, dem Gästebett oder auf Reisen sollten Allergiker auf ihr Schlafumfeld achten. Authentigg® bietet deshalb kompakte, natürliche Lösungen wie leichte Reise-Duvets, das Carambola® Reisekissen oder die Carambola® Klappmatratzen, die auch unterwegs für ein gesundes Mikroklima sorgen.

Wer trotz Pollenbelastung erholsam schlafen möchte, sollte auf ein natürliches, durchdachtes Schlafsystem setzen – frei von Chemie, atmungsaktiv und regenerativ. Mit natürlichen Materialien bietet Authentigg® ein einzigartiges Sortiment für gesunden Schlaf. Nicht nur in der Pollensaison – sondern das ganze Jahr über.