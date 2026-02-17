Cubepools

Der Containerpool: Nachhaltige und individuelle Plug-and-Play-Lösung revolutioniert den Markt

Schluss mit monatelangen Baustellen und bürokratischen Hürden: Cubepools bringt mit dem Containerpool eine smarte Alternative zum Betonpool auf den Markt. Seit 2018 hat der Pionier über 700 nachhaltige Pools ohne Beton, ohne Bauarbeiten und mit maximaler Flexibilität in zehn Ländern realisiert. Durch eine neue Europa-Kooperation mit Biotop und eine exklusive Trainingslösung für den Premier-League-Club FC Brentford festigt Cubepools seine Position als innovativer Anbieter für mobile und nachhaltige Premium-Poollösungen und läutet eine neue Ära des privaten und gewerblichen Schwimmvergnügens ein.

Warum ein Containerpool? Plug-and-Play statt langwieriger Baustelle

Die Containerpools von Cubepools werden vollständig vorgefertigt geliefert. Technikraum, Filteranlage, Heizung und Steuerung sind bereits integriert. Zudem kommen die Container ohne ein aufwendiges Fundament aus. Damit positioniert sich Cubepools als echte Alternative zum Betonpool und zu herkömmlichen Fertigpools aus Polyester.

Der finanzielle Vorteil ist erheblich: Ein Pool ohne Bauarbeiten bedeutet geringere Nebenkosten, keine langen Wartezeiten und eine klare Kalkulierbarkeit von Anfang an. Durch das Plug-and-Play-Konzept wird der Traum vom Schwimmen innerhalb kürzester Zeit Realität. Die Lieferung erfolgt innerhalb von maximal fünf Wochen, installiert ist der Pool innerhalb weniger Stunden.

Welche neuen Nutzungskonzepte bietet ein mobiler Pool? Vom Garten in die Premier League

Ein entscheidender Unterschied zu klassischen Systemen liegt in der Mobilität. Ein Pool aus Container lässt sich versetzen, in neue Projekte integrieren oder temporär nutzen - ein Aspekt, der insbesondere für Vermieter, Ferienimmobilien, Hotels oder Eventformate zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Dass diese Flexibilität auch im professionellen Umfeld überzeugt, zeigt ein aktuelles Projekt im Spitzensport: Seit November 2025 steht ein Poolcontainer von Cubepools im Trainingszentrum des englischen Premier-League-Clubs FC Brentford.

"Wir verkaufen nicht nur Pools - wir liefern Freiheit, Design und Planungssicherheit in Rekordzeit", fasst Marcin Schmidt, Geschäftsführer von Cubepools, zusammen. Mit der fortschreitenden Expansion in weitere europäische Märkte stärkt das Unternehmen, das bereits in mehr als 10 Ländern, darunter Deutschland, Schweiz, Österreich, Belgien und Schweden, Pools verkauft, seine Rolle als Innovationsführer im europäischen Premium-Poolsegment.

Wie entstehen durch Upcycling nachhaltige Pools? Der Bio-Aufstellpool auf Containerbasis

Cubepools setzt konsequent auf Upcycling: Die Pools basieren auf recycelten One-Way Seecontainern, die hochwertig umgebaut werden. Damit adressiert das Unternehmen den wachsenden Markt für nachhaltige Pools, bei denen Design und ökologische Verantwortung verschmelzen.

Ein Meilenstein ist die europaweite Kooperation mit der Firma Biotop P&P International GmbH aus Österreich. Gemeinsam mit dem führenden Anbieter für chlorfreie Badeanlagen bringt Cubepools den ersten Bio-Aufstellpool auf den Markt - ein Containerpool mit chlorfreiem Wasser und natürlicher Filtertechnik, der ökologische Maßstäbe setzt.

"Unsere Kunden erwarten heute nachhaltige Pools, die Design, Komfort und Umweltbewusstsein verbinden", erklärt Schmidt. Der Bio-Containerpool trifft damit den Zeitgeist eines naturnahen, qualitätsorientierten Lebensstils - ohne Abstriche beim Premium-Anspruch. Die ersten kommerziellen Pools werden im März 2026 auf den Markt gebracht.

Warum ist ein Containerpool flexibler? Individualität statt Bürokratie

Die Flexibilität des Poolcontainers spiegelt sich nicht nur in der Plug-and-Play-Installation wider. Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der Cubepool-Lösungen ist zudem die Genehmigungsfreiheit in den meisten europäischen Ländern. Der Containerpool gilt im Gegensatz zu Betonpools vielerorts als genehmigungsfreier Pool - lediglich in der Schweiz ist eine Einzelfallprüfung auf Gemeindeebene erforderlich.

Zudem kann der Containerpool in Bezug auf zahlreiche Parameter wie Größe, Farbe, Ausstattung, Gegenstromanlage, Beleuchtung oder Heizung individuell konfiguriert werden - ein Premium-Angebot, das Mitbewerber nur selten bieten und das bei Einhaltung einer Lieferzeit von maximal fünf Wochen.

Ob als freistehende Installation, teilversenkt oder bündig in das Gelände integriert - Cubepools betrachtet das Schwimmbecken als funktionales Design-Objekt, das eine neue Form der Standortflexibilität bietet. Besitzer erhalten eine mobile Lösung, die sich verändernden Lebensumständen oder neuen Nutzungskonzepten des Grundstücks jederzeit anpassen lässt.

Weitere Informationen: https://poolcontainers.de/cubepools-container-schwimmbecken/

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie unterscheidet sich ein Containerpool von klassischen Pools?

Der Pool aus Container ist vollständig frei von Beton und Bauarbeiten. Ein Containerpool gilt als Fertigpool auf Basis eines umgebauten Seecontainers und moderne Alternative zum Betonpool oder zum Fertigpool aus Polyester. Er benötigt kein aufwendiges Fundament, keine monatelange Baustelle und ist deutlich nachhaltiger, schneller sowie kosteneffizienter realisierbar. Im Gegensatz zu einem Standard-Fertigpool ist der Container ein mobiler Pool mit selbsttragender Struktur und integrierter Technik.

Braucht man für einen Containerpool eine Baugenehmigung?

In den meisten europäischen Ländern ist ein Containerpool ein genehmigungsfreier Pool. Da er als mobiles Objekt eingestuft werden kann, darf dieser Pool ohne Baugenehmigung installiert werden. Lediglich in der Schweiz hängt die Genehmigung von der jeweiligen Gemeinde ab.

Wie schnell ist ein Container Pool einsatzbereit?

Ein Container Pool gilt als Pool ohne Bauarbeiten. Er wird vollständig vorgefertigt geliefert. Technikraum, Filteranlage, Heizung und Steuerung sind bereits integriert. Als echter Plug-and-Play Pool wird er per Kran platziert und muss nur noch an Strom und Wasser angeschlossen werden. Dadurch ist er schnell einsatzbereit. Poolcontainer von Cubepools werden innerhalb von fünf Wochen geliefert und innerhalb eines Tages installiert.

Sind Container Pools nachhaltig?

Ja. Container Pools gelten als nachhaltige Pools. Die Upcycling Pools von Cubepools basieren auf recycelten One-Way Seecontainern und nutzen langlebige Materialien. Optional sind auch chlorfreie Bio-Lösungen verfügbar.

Über Cubepools:

Cubepools ist ein führender Anbieter für hochwertige Containerpools in Europa. Mit Fokus auf Upcycling und Innovation verwandelt das Unternehmen One-Way Seecontainer in maßgeschneiderte und mobile Design-Schwimmbecken für private und gewerbliche Kunden.