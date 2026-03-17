Compax Software Development GmbH

MTEL setzt auf die MVNE-Plattform von Compax, um länderübergreifendes Wachstum voranzutreiben

Wien (ots)

Wien, 17. März 2026 – MTEL, ein Mobile Virtual Network Operator (MVNO) in Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie Teil der Telekom Srbija Gruppe, verlängert die Zusammenarbeit mit Compax, einem führenden Anbieter von BSS/OSS-Software und einer MVNE-Plattformlösung, um weitere fünf Jahre.

Die Partnerschaft wird über I-Solution realisiert, die als MVNE-Partner für MTEL agiert und mit Compax eng in den Bereichen Delivery und Weiterentwicklung der MVNE-Plattform sowie der zugehörigen Services zusammenarbeitet.

Aufbauend auf den Features der Compax MVNE-Plattform, die einen länderübergreifenden Betrieb mehrerer MVNOs und Mandanten ermöglicht, nutzt die Lösung ein dezidiertes Mobile-Core-Deployment, das mit mehreren Betreibernetzen in den Zielländern integriert wurde. Das Lösungsportfolio besteht aus einem gänzlich markenkonformen, individualisierten Web- und E-Commerce-Portal, mobilen Self-Care-Apps, umfangreichen Features für Echtzeit-Charging und Rating, flexiblem Management von Produkten und Angeboten für komplexe Prepaid- und Postpaid-Szenarien, standardisierten, offenen APIs zur Integration mit externen Partnersystemen wie etwa CRM sowie einer Point-of-Sale-Lösung für die MTEL-Shops in den drei Ländern.

Kunden von MTEL profitieren von maßgeschneiderten Mobilfunkservices, die durch regelbasiertes Voice-Routing über VoLTE (IMS) und leitungsvermittelte Domains, sichere, managed SMS-Dienste (inklusive SMS-Firewall und Mechanismen zur Betrugsprävention) sowie optimierte internationale Verbindungen zwischen der DACH-Region und Ländern in Südosteuropa, möglich gemacht werden. Die Lösung ermöglicht überdies kundenspezifische Service- und Business-Prozesse, wodurch Angebote, Servicelogik und das Lifecycle-Management flexibel an die vielfältigen Kunden- und Unternehmensbedürfnisse angepasst werden können. Zusätzlich werden auch digitale Fernsehinhalte aus der Region angeboten.

“Unsere Partnerschaft mit Compax und I-Solution ist ein Eckpfeiler unserer internationalen Strategie. Mit der Verlängerung dieser Zusammenarbeit um fünf Jahre stärken wir unser Engagement für Innovation und Wachstum in der DACH-Region. Diese hochgradig flexible MVNO/MVNE-Plattform ermöglicht es uns, die Brücke zwischen Zentral- und Südosteuropa zu schlagen, optimale Konnektivität zu schaffen und unseren Kunden einen digitalen Lifestyle zu ermöglichen, der wahrlich keine Grenzen kennt“, erklärt Stefan Božić, CEO von MTEL.

“Wir sind sehr stolz darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit MTEL ausbauen zu können. Das Team von MTEL versteht sehr gut, was seine Kunden wünschen und setzt alles daran, die wachsende Anzahl an Nutzern in ganz Europa mit bestem Service zu versorgen. Bei Compax treibt uns ein ähnlicher Geist an. Wir genießen daher die Zusammenarbeit mit dem Team von MTEL und ziehen Inspiration daraus“, so Werner Kohl, CEO von Compax.

Über MTEL

MTEL agiert als MVNO/FVNO und OTT-Anbieter in den Zielländern Österreich, Deutschland und der Schweiz. Nähere Informationen: www.mtel.at

Über Compax

Compax ist ein führender Anbieter von BSS/OSS-Software für die Telekommunikationsbranche. Mit seiner Business-Software-Suite deckt das Unternehmen das gesamte Spektrum an Anforderungen für Geschäftsbereiche wie DSL, FTTH, MVNO und verwandte Branchen ab. Mehr unter: www.compax.com

Kontakt (Compax)

Stephan Berger, +4369916805180, stephan.berger@compax.com