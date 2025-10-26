London Tea

Ältestes Teehandelshaus der Schweiz eröffnet Geschäft im Herzen von Zürich

Zürich, Oktober 2024: London Tea, das älteste Teehandelshaus der Schweiz, eröffnet nach 128 Jahren an der Gerbergasse 7 ihr erstes Geschäft ausserhalb von Basel. Mit über 300 Sorten Tee führt die Traditionsmarke ein einmaliges Angebot, das mit edlem Geschirr, Teezubehör und vielen tollen Geschenkideen ergänzt wird. Geführt wird das Unternehmen in der 3. und 4. Generation von Teehändlern.

London Tea wurde 1896 zeitgleich in London und Basel gegründet und ist heute die einzige Tee-Manufaktur der Schweiz. Das Familienunternehmen wird seit vier Generationen von der Familie Bisang geführt. Der Geschäftsführer Matthias Bisang, seine Frau Viviane und seine beiden Söhne Noël und Fabrice legen grossen Wert darauf, dass die Teemischungen alle in der Schweiz hergestellt und laufend für die Kundschaft frisch abgefüllt werden. Viele Teespezialitäten werden direkt aus dem Ursprungsland in die Schweiz importiert und in reinem Zustand aroma- und lichtgeschützt abgepackt.

Ein Geschäft im Herzen von Zürich

Nach dem Teeladen in Basel und der Teemanufaktur in Münchenstein (BL) eröffnet das Familienunternehmen nun ein Geschäft an der Gerbergasse 7, Ecke Löwenstrasse in Zürich.

„Wir wollen damit unsere Position und unser Renommee als die einzige Teemanufaktur der Schweiz stärken und unseren Gastronomie-Bereich weiter ausbauen“, erklärt Geschäftsführer Matthias Bisang. Weiter soll das Geschäft als zentrale Anlaufstelle für Personal- und Kundengeschenke dienen. „Das Interesse und die Begeisterung unserer Kundschaft am Eröffnungstag waren überwältigend“, erzählt seine Frau Viviane Bisang.

Hauseigener Matcha-Tee zum Mitnehmen

Mit der hauseigenen Matcha-Marke „Teishu“ kommt auch der gemahlene japanische Bio-Grüntee in exklusivster Qualität nach Zürich. Neben den hochwertigen Mischungen können die Kundinnen und Kunden auch einen original zubereiteten Matcha Latte direkt mit in den Zug oder ins Büro nehmen. Täglich werden zudem verschiedene Teesorten im Degustationsausschank präsentiert und die Kundinnen und Kunden zum Probieren eingeladen.

In der Welt des Tees

Auffallend ist auch das umfangreiche Angebot an Teesorten aller Art. Das Angebot reicht von frischen Teeblättern (Weisser Tee, Gelber Tee, Grüner Tee, Matcha, Oolong, Schwarzer Tee, Pu Erh Tee) über Früchte- und Kräutertees bis hin zu einer grossen Auswahl an Wellness- und Gesundheitstees. Darüber hinaus führt das Teehandelshaus Teezubehör wie Teetassen, Teekannen, Teesiebe und Teefilter sowie ein breites Angebot an Matcha-Zubehör. Geschenksets und Teebeutel können ebenfalls vor Ort oder online bezogen werden.

Medienkontakt:

Lucas Mörgelin lucas.moergelin@brandaffairs.ch 044 254 80 00

Über London Tea:

Die London Tea Company Ltd wurde am 23. Juni 1896 von zwei Schweizern und fünf Engländern in London gegründet. Seit dem 6. August 1896 ist die Firma im Handelsregister Basel-Stadt eingetragen. Während des Ersten Weltkrieges wurde die Basler Filiale 1915 in eine eigenständige Firma umgewandelt. Seit 1955 betreibt das Familienunternehmen auch eine Teemanufaktur in Münchenstein bei Basel. London Tea ist bekannt für seine Philosophie, nur die besten Tees direkt von den Plantagen zu importieren. Alle Tees werden in speziellen Aroma- und Lichtschutzverpackungen angeboten, um die Qualität zu sichern. Bio-Produkte und strenge Rückstandskontrollen stehen dabei im Vordergrund.

www.london-tea.ch