InFocus startet gemeinsam mit der Mythos Group eine Strategie für digitale Unternehmungen, um in die Bereiche Blockchain, KI und Bitcoin vorzudringen

InFocus Group Holdings Limited (ASX: IFG) (InFocus), ein Unternehmen für Datenanalyse und Softwarelösungen, hat InFocus Digital Ventures vorgestellt, eine neue Einheit, die sich mit Blockchain, digitalen Vermögenswerten, KI und Zukunftstechnologien befasst – unterstützt durch eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 10 Millionen AUD vom asiatisch-pazifischen Digitalvermögens-Giganten Mythos Group.

„InFocus Digital Ventures ist der Ort, an dem unsere bestehende Produkt- und Dienstleistungsplattform auf die Zukunft der digitalen Vermögenswerte trifft", sagte Ken Tovich, CEO von InFocus. „Mit Mythos als langfristigem Partner verfügen wir nun über das Kapital, das Fachwissen und die Struktur, um Unternehmungen in den Bereichen Blockchain, KI und Bitcoin zu starten – und wir tun dies auf eine Weise, die von Anfang an auf Umsatzsteigerung und strategische Ausrichtung ausgerichtet ist."

Bis Ende dieser Woche wird InFocus im Rahmen der Fazilität zunächst 2,5 Millionen AUD in Anspruch nehmen. Die Erlöse werden sofort in den Monochrome Bitcoin ETF (CBOE: IBTC) investiert, wodurch InFocus ein indirektes Engagement in Bitcoin auf institutionellem Niveau erhält und gleichzeitig die Möglichkeit behält, die Anlage bei strategisch günstigen Gelegenheiten entweder in Bargeld oder in Bitcoin zu realisieren.

Die vollständige Ausgabe der Wandelanleihe in Höhe von 10 Millionen AUD unterliegt weiterhin der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Mythos und andere Investoren unterliegen einer langfristigen Sperrfrist von bis zu 360 Tagen für alle ausgegebenen Aktien, eine Struktur, die speziell darauf ausgelegt ist, die langfristige Ausrichtung zwischen Mythos und InFocus zu stärken.

InFocus Digital Ventures wird als Startrampe für Projekte dienen, die die bewährten Fähigkeiten von InFocus in den Bereichen KI, Cybersicherheit und Softwareentwicklung kombinieren, mit dem Ziel, ein führender Anbieter von Blockchain-basierten Dienstleistungen zu werden.

Informationen zur InFocus Group Holdings Limited

InFocus Group Holdings Limited (IFG) ist ein Unternehmen für Datenintelligenz und Softwarelösungen mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Datenanalyse sowie Software- und Plattformentwicklung. IFG verfügt über unternehmensweite Kompetenzen in den Bereichen Datenanalyse, Business Intelligence, Software- und Plattformentwicklung, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie Teamverstärkung.

Informationen zur Mythos Group

Die Mythos Group ist eine Multi-Strategie-Holdinggesellschaft für digitale Vermögenswerte mit starker Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen investiert in das gesamte Ökosystem digitaler Vermögenswerte – es unterstützt Krypto-Startups in der Frühphase und beteiligt sich gleichzeitig direkt an Bitcoin-gestützten Unternehmensfinanzstrategien, PIPE-Transaktionen und regulierten Krypto-Plattformen.

Durch die Zusammenarbeit mit Partnern, die über ein tiefes Verständnis der lokalen Marktdynamik verfügen, möchte Mythos die Einführung der Blockchain vorantreiben, indem es den Fluss von Kapital aus traditionellen Märkten in den Bereich der digitalen Vermögenswerte erleichtert.

