Paprec Schweiz

Paprec und Metabader bündeln ihre Kräfte und werden nationaler Marktführer im Recycling

Paprec Swiss Group und Metabader, der Schweizer Spezialist für das Recycling von Schrott und Metallen, bündeln ihre Kompetenzen. Die neu geschaffene Gruppe Paprec Metabader wird damit zum führenden Recyclingunternehmen der Schweiz und verfügt über 31 Standorte und Niederlassungen im ganzen Land.

Schweiz, 8. Juli 2026: Paprec ist seit über 15 Jahren in der Schweiz tätig. Zunächst baute die Gruppe ihre Präsenz in der Deutschschweiz in den Bereichen Recycling und vertrauliche Datenvernichtung durch etablierte Marken wie Lottner, Lopatex, E. Müller, Data Ex 4000, Rewag, Multimetall und Reisswolf kontinuierlich aus.

Im Jahr 2024 stärkte die Gruppe ihre Position in der Westschweiz mit der Übernahme von Helvetia Environnement erheblich. Die Paprec Swiss Group mit Hauptsitz in Genf beschäftigte damals nahezu 700 Mitarbeitende an 20 Standorten und Niederlassungen in der Schweiz.

Die Metabader-Gruppe ist ein Familienunternehmen, das in den 1940er-Jahren in Le Mont-sur-Lausanne im Kanton Waadt gegründet wurde. Die Gruppe ist auf Transport und Verwertung von Wertstoffen spezialisiert, insbesondere von Schrott und Metallen, und betreibt 11 Standorte, hauptsächlich in der Westschweiz.

Zwei Familienunternehmen mit gemeinsamen Werten

Heute geben die beiden Gruppen ihren Zusammenschluss bekannt. Damit entsteht der neue nationale Marktführer im Recycling.

Jessy Bader, CEO von Metabader, wird CEO und Mitgesellschafter von Paprec Metabader. Er erläutert:

«Ich freue mich ausserordentlich über diesen Zusammenschluss und bin stolz darauf: Paprec Metabader vereint zwei Familienunternehmen, die dieselben Umweltüberzeugungen, dieselben Werte industrieller Exzellenz und dieselbe Kundenorientierung teilen.»

Im Rahmen dieser Übergangsphase wird auch Jack Bader den neuen Verbund mit seiner Erfahrung und seiner fundierten Kenntnis der Geschäfte begleiten, um einen reibungslosen und effizienten Übergang sicherzustellen.

Mathieu Petithuguenin, Präsident und CEO von Paprec, ergänzt:

«Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das uns Jessy und Jack Bader entgegenbringen. Die Kombination unserer Kompetenzen sowie unser dichtes Netzwerk von Standorten ermöglichen es uns, Industrieunternehmen und öffentlichen Auftraggebern massgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten, damit ihre Abfälle optimal recycelt und verwertet werden können. Paprec Metabader hat damit die Aufgabe, einen konkreten Beitrag zu den Umweltherausforderungen der Regionen zu leisten.»

Christophe Gence wird weiterhin für die Leitung des deutschschweizerischen Unternehmensteils verantwortlich sein.

Das Kapital von Paprec Metabader befindet sich mehrheitlich in Schweizer Besitz. Neben den beiden Familien beteiligen sich die Schweizer Infrastrukturfonds Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 KmGK, verwaltet von Swiss Life Asset Managers und UBS, sowie Reichmuth Infrastruktur Schweiz KmGK.

Paprec Metabader 2026 in Zahlen:

1'000 Mitarbeitende

350 Millionen Schweizer Franken geplanter Umsatz

900'000 Tonnen verarbeitete Wertstoffe

31 Standorte und Niederlassungen

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Yevgeniya Frei, Leiterin Kommunikation

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