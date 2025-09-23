BitMine Immersion Technologies, Inc.

BitMine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände 2 % des Ethereum-Netzwerks übersteigen und die ETH-Bestände mehr als 2,4 Millionen Token sowie Krypto- und Bargeldbestände in Höhe von insgesamt 11,4 Milliarden US-Dollar umfassen

Las Vegas (ots/PRNewswire)

BitMine besitzt nun mehr als 2 % des ETH-Token-Angebots und nähert sich damit dem Ziel „Alchemy of 5 %"

BitMine Crypto und Bargeldbestände sowie „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,4 Milliarden US-Dollar, darunter 2,416 Millionen ETH-Token, unbelastete Barmittel in Höhe von 345 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände

BitMine ist die am 24. häufigsten gehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 3,5 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von BitMine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben.

(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, hat heute bekannt gegeben, dass es Kryptowährungen, Bargeld und „Moonshots" im Gesamtwert von 11,4 Milliarden US-Dollar hält.

Mit Stand zum 21. September um 4:00 pm ET umfassen die Kryptowährungsbestände des Unternehmens 2.416.054 ETH zu einem Preis von 4.497 USD pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) und eine Beteiligung in Höhe von 175 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie unbelastete Barmittel in Höhe von 345 Millionen USD.

Die Kryptobestände von BitMine sind die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 unter den globalen Treasuries, hinter Strategy Inc (MSTR), das 638.460 BTC im Wert von 74 Milliarden US-Dollar besitzt. BitMine bleibt das größte ETH-Treasury weltweit.

„Die ETH-Bestände von BitMine übersteigen nun 2 % des Angebots, während wir uns unserem Ziel „Alchemie der 5 %" des ETH-Angebots nähern. Anfang August näherten wir uns einem Bestand von 1 % der ETH, als der Aktienkurs von BitMine bei 38 USD (20-Tage-Durchschnitt) lag. Nachdem wir nun 2 % überschritten haben, liegt der Aktienkurs von BitMine bei über 61 USD", erklärte Thomas „Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von BitMine. „Wie wir in der Botschaft unseres Vorsitzenden vom August erwähnt haben, führt die Konvergenz von Wall Street, die sich in Richtung Blockchain bewegt, und KI/agentenbasierter KI, die eine Token-Wirtschaft schafft, zu einem Superzyklus für Ethereum. Das Potenzgesetz begünstigt große Inhaber von ETH, daher verfolgen wir die „Alchemie der 5 %" von ETH."

Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der SEC sind für die Finanzdienstleistungen 2025 ebenso transformativ wie die Maßnahmen der USA am 15. August 1971, mit denen Bretton Woods und der Goldstandard des US-Dollars vor 54 Jahren abgeschafft wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und schuf die legendären Wall-Street-Giganten sowie die Finanz- und Zahlungssysteme von heute. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

„Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Ethereum einer der größten Makro-Trades der nächsten 10 bis 15 Jahre sein wird", so Lee weiter. „Der Einstieg der Wall Street und der KI in die Blockchain dürfte zu einer tiefgreifenden Transformation des heutigen Finanzsystems führen. Und der Großteil davon findet auf Ethereum statt."

BitMine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Nach Daten von Fundstrat wurde die Aktie mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 3,5 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 21. September 2025) gehandelt und belegte damit Platz 24 in den USA, hinter Opendoor Technologies (Platz 23) und vor Eli Lilly (Platz 25) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Recherchen von Fundstrat).

„Wir bei BitMine sind führend unter unseren Mitbewerbern im Bereich Krypto-Treasury, sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der wir den Krypto-NAV pro Aktie steigern, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität unserer Aktien", erklärte Lee.

Informationen zu BitMine BitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen liegt, unabhängig davon, ob diese durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder aus den Erlösen von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen erworben wurden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Niederlassungen von BitMine befinden sich in Niedrigkosten-Energieregionen in Trinidad, Pecos, Texas, und Silverton, Texas.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich des Fortschritts und der Erreichung der Ziele des Unternehmens in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten und geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BitMine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von BitMine aufgeführt sind, das am 3. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC") eingereicht wurde, sowie in allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von BitMine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov einsehbar. BitMine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

