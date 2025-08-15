Freedom IP Capital

Freedom IP Capital bringt AI Market Analyst & Trader Bot auf den Markt, erweitert B2C- und B2B-Digital-Finance-Plattformen

London (ots/PRNewswire)

Freedom IP Capital, ein globales Investmentunternehmen an der Spitze von KI-, Blockchain-, Digital-Asset- und Fintech-Innovationen, gab heute eine Reihe strategischer Weiterentwicklungen bekannt, darunter den Start seines KI-gestützten Handelsbots für Finanzmärkte und bedeutende Upgrades seiner digitalen Finanzplattformen für Verbraucher und Unternehmen.

Der neu eingeführte AI Market Analyst & Trader Bot ist kein statisches Produkt, sondern ein lebendiges, sich weiterentwickelndes System, das auf kontinuierliches Wachstum ausgelegt ist. Basierend auf einer skalierbaren, zukunftssicheren Architektur kann er die neuesten KI-Durchbrüche, neue Marktinstrumente und fortschrittliche Handelsmethoden nahtlos integrieren – damit bleibt der automatisierte Handel von Centurion an der Spitze der Innovation.

Dieses vorausschauende Design minimiert den Zeit- und Kostenaufwand für die Einführung neuer Funktionen, da die Kerninfrastruktur bereits für die Erweiterung vorbereitet ist. Vom ersten Tag an liefert der Bot sofortigen Wert durch intelligenten, automatisierten Handel, wobei sich seine Wirkung im Laufe der Zeit verstärken wird, während sich sowohl das Geschäft von Centurion als auch die globale Technologielandschaft weiterentwickeln.

Im Kern nutzt der Bot GPT-4 Turbo oder Claude 4 für die Handelssignallogik sowie sämtliche kontextuelle Korrelationsaufgaben und liefert:

Überlegene Musterinterpretation

Dynamische Kontextanpassung

Fortgeschrittene handelsbezogene Sprachverarbeitung

Alternativ kann das System mit einer lokalen LLM-Instanz (falls vom Kunden betrieben) integriert werden oder kostengünstige APIs wie DeepSeek über OpenRouter während der Konstruktionsphase als flexible, kostengünstigere Alternative zu GPT-basierten Modellen verwenden. Die Modellauswahl wirkt sich direkt auf Output-Latenz, -Qualität und Betriebskosten aus, so dass die Lösung vollständig auf die Anforderungen des Unternehmens und die Budgetvorgaben zugeschnitten werden kann.

Im Bereich B2C hat Centurion Invest, die Flaggschiff-Digital-Asset-Plattform von Freedom IP Capital, neue Handelsfunktionen eingeführt, darunter Copy Trading, wettbewerbsfähige Staking-Programme und ein spielerisches Task Center, das aktive Nutzer belohnen soll. Verbesserte Liquidität, reduzierte Handelsgebühren über den nativen $CIX-Token und ein rund um die Uhr verfügbarer mehrsprachiger Support positionieren Centurion Invest als führendes Unternehmen im Bereich der nutzerzentrierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte.

Im Bereich B2B-Unternehmenszahlungen hat die Ereus-Plattform – PCI DSS Level 1-zertifiziert – ihre globale Zahlungsreichweite erweitert, unterstützt nun eine breitere Palette von Währungen und integriert sich direkt mit den wichtigsten internationalen Kartennetzwerken. Mit 99,99 % Betriebszeit, intelligentem Transaktionsrouting und Echtzeit-Betrugsüberwachung ist Ereus für stark nachgefragte Bereiche wie iGaming, SaaS und globale Marktplätze konzipiert.

Diese Entwicklungen spiegeln die umfassendere Vision von Freedom IP Capital wider, KI-Forschung, Blockchain-Innovationen und skalierbare Finanzinfrastrukturen miteinander zu verbinden, um die Akzeptanz und das Wachstum in Schwellenländern und etablierten Volkswirtschaften gleichermaßen voranzutreiben.

Freedom IP Capital und seine Tochtergesellschaften wurden mit mehreren Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter Best Payment Service Provider bei den iFX Awards 2024 und Auszeichnungen bei den SBC Awards 2024 für Fintech- und Zahlungsinnovationen.

Informationen zu Freedom IP Capital

Freedom IP Capital ist eine globale Investment- und Innovationsgruppe, die sich auf Fintech, Blockchain, Digital-Asset-Lösungen und KI-gestützte Technologien spezialisiert hat. Über seine Portfoliounternehmen – darunter Centurion Invest und Ereus – bietet Freedom IP Capital innovative Finanzdienstleistungen, strategische Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen auf mehreren Kontinenten.

Informationen zu Ali Kassab

Ali Kassab – Unternehmer, Investor und Innovator in den Bereichen Fintech, Blockchain und KI

Ali Kassab ist ein Serienunternehmer und eine globale Führungspersönlichkeit mit über 20 Jahren Erfahrung im Aufbau wachstumsstarker Unternehmen in den Bereichen Cloud-Software, Fintech, Blockchain und digitale Transformation. Als Vorsitzender von Freedom IP Capital, einer Management- und Investmentfirma mit Hauptsitz in Zypern und Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Litauen und Estland, treibt er die Entwicklung und Skalierung innovativer Lösungen für Unternehmen und Regierungen in der gesamten EMEA-Region voran.

Von der Gründung seines ersten Softwareunternehmens in Frankreich im Alter von 25 Jahren bis hin zur Leitung marktbestimmender Projekte in den Bereichen Digitalisierung der Telekommunikation, Zahlungsverkehr und Blockchain-Integration hat Ali Kassab leistungsschwache Unternehmen in Branchenführer umgewandelt, was ihm die Auszeichnung CEO of the Year 2018 der Regierung von Dubai und viele weitere Preise wie „Entrepreneur of the Year 2020" und „Global Financial Landscape Pioneer 2024" einbrachte.

Als anerkannter Verfechter von unternehmerischen Ökosystemen hat Kassab es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen durch Technologie, Strategie und nachhaltige Wachstumsmodelle zu stärken und KI, Blockchain und Fintech zu nutzen, um die Zukunft der digitalen Wirtschaft zu gestalten.

