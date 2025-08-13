RTG Retail Trade Group GmbH

RTG International schließt sich Carrefour und Coopérative U zur Gründung der neuen europäischen Einkaufsallianz Concordis an

Hamburg, Massy und Rungis (ots)

RTG International schließt sich mit Carrefour und Coopérative U zusammen, um die neue europäische Einkaufsallianz Concordis ins Leben zu rufen, deren Gründung bereits am 7. Juli angekündigt wurde.

RTG International wird die Einkaufspreisverhandlungen im Rahmen der Concordis-Lieferanten konsolidieren. RTG International handelt im Auftrag der, überwiegend in Familienbesitz befindlichen deutschen Einzelhändler Rossmann, Globus, Bartels-Langness, Bünting, Netto, tegut..., Kaes und Klaas & Kock. Zusammen repräsentiert diese Gruppe einen Außenumsatz von knapp 31 Mrd. EUR in rund 570 SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten, 770 Super- und Discountmärkten und 2.230 Drogerien.

"In einem herausfordernden Markt, in dem die Kaufkraft stark unter Druck steht, ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das ist ein klarer Vorteil für unsere Kunden", bestätigt Stephanie Lotter, Geschäftsführerin GLOBUS Markthallen Holding.

Zusammen repräsentieren die drei Gründungspartner von Concordis einen Außenumsatz von über 125 Milliarden Euro. Mit Vertriebsformaten, die in Frankreich, Deutschland und Spanien gut etabliert sind, decken die drei Partner eine breite Palette komplementärer Ladenformate (Hypermärkte, Supermärkte, Discounter, Convenience-Stores, Drogerien usw.) ab, in einigen der wettbewerbsintensivsten Märkte Europas.

"Durch den Beitritt zu Concordis profitieren unsere deutschen Händler von einer verbesserten Position in internationalen Verhandlungen. Diese Partnerschaft ist entscheidend für unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit", bestätigt Michael Kutz, Geschäftsführer RTG International.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Verbesserung der Einkaufsbedingungen mit großen multinationalen Anbietern von Markenartikeln. Durch die Schaffung von Synergien wird die Allianz Kosten senken, die Produktivität steigern, die Produktqualität verbessern, die Innovation stärken und besser auf die Erwartungen der Verbraucher reagieren.

Die drei Partner teilen eine gemeinsame Vision von Lieferantenbeziehungen - vertrauensvoll und transparent, auf gegenseitiger Entwicklung aufbauend und unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung wichtiger Gleichgewichte in den Lieferketten der Agrar- und Lebensmittelindustrie.

Carrefour, Coopérative U und RTG International beabsichtigen, zu einem späteren Zeitpunkt weitere starke Partner aufzunehmen, die auf der Grundlage ihrer Größe in ihren lokalen Märkten ausgewählt werden, um eine führende europäische Einkaufsallianz aufzubauen.

Die Gründung dieser neuen europäischen Einkaufsallianz wurde von den drei Gründungspartnern den französischen und deutschen Wettbewerbsbehörden mitgeteilt, so dass Concordis bereits für die Verhandlungen des Jahres 2026 die Tätigkeit aufnehmen kann. In Bezug auf ihre jeweilige Entwicklungs- und Geschäftspolitik behalten die Partner dabei die volle Entscheidungsautonomie. Auch die Zusammenarbeit der RTG-Partner mit der Markant ist hiervon unberührt und wird unverändert fortgeführt.

Alexandre BOMPARD, Chairman und Chief Executive Officer von Carrefour ergänzt:

"Die Integration von RTG International in Concordis ist ein entscheidender Schritt in der Konsolidierung unserer europäischen Allianz. Es bestätigt die Attraktivität und Relevanz unseres Projekts, eine schlagkräftige Einkaufskoalition aufzubauen, die in der Lage ist, ihren Mitgliedern einen verstärkten Wettbewerbsvorteil zu bieten. Mit der Integration von RTG International bringt Concordis nun zwei der größten Absatzmärkte in Europa zusammen und stärkt seine Verhandlungsmacht auf kontinentaler Ebene. Darüber hinaus ist die wachsende Vielfalt der vertretenen Vertriebskanäle - der großflächige Lebensmitteleinzelhandel über den Fachhandel bis hin zum stark wachsenden Drogeriemarkt - eine große Bereicherung im Dialog mit den Herstellern."

Dominique SCHELCHER, Chairman und Chief Executive Officer von Coopérative U, fügt hinzu:

"Wir freuen uns, RTG International in unserer neuen europäischen Einkaufsallianz willkommen zu heißen, die mit Carrefour gegründet wurde. Dieser Eintritt unterstreicht die Bedeutung von Concordis und wird es uns ermöglichen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, was der Kaufkraft unserer Kunden im Einklang mit unserem Strategieplan CAP 15 zugutekommt. Dieser neue deutsche Partner, der sich in erster Linie aus Familienunternehmen zusammensetzt, die eng mit der lokalen Gemeinschaft verbunden sind, stärkt die unternehmerische Dynamik unserer Allianz im Einklang mit den Werten von Coopérative U."

Über RTG International

Die RTG International GmbH ist ein Unternehmen der Gesellschafter Rossmann, Globus, Bartels-Langness, Bünting, tegut..., Netto, Kaes und Klaas & Kock. Aufgabe der RTG International ist das nationale Einkaufsvolumen der RTG-Partner in einer internationalen Einkaufsallianz zu bündeln. Die RTG International bietet damit die Plattform für die Bereitstellung, Vermittlung und Unterstützung von Dienstleistungen im Einzel- und Großhandel. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hamburg. Geschäftsführer ist Herr Michael Kutz.

www.rtgroup.de

Über Carrefour

Mit einem Multiformat-Netzwerk von über 15.000 Filialen in mehr als 40 Ländern ist die Carrefour-Gruppe einer der weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändler. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Carrefour einen Umsatz von 94,6 Milliarden Euro. Das Netzwerk integrierter Filialen beschäftigt über 300.000 Mitarbeiter, die alle dazu beitragen, Carrefour zu einem weltweit führenden Lebensmittelhändler für alle zu machen - indem es überall und zu einem vernünftigen Preis Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln bietet. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als 500.000 Menschen unter dem Banner von Carrefour. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.carrefour.com, folgen Sie uns auf X (@news_carrefour) und auf LinkedIn (Carrefour).

Über Coopérative U

Bei Coopérative U stehen wir für eine andere Art des Einzelhandels - eine, die auf starken Werten und niedrigen Preisen basiert. Mit einer über 131-jährigen Geschichte vereint Coopérative U heute 1.800 Filialen (Hyper U, Super U, U Express, Utile) in Frankreich und im Ausland, die von mehr als 75.000 Mitarbeitern unterstützt werden. Über unsere landwirtschaftlichen Lieferketten in 61 U pflegen wir langfristige Partnerschaften mit über 6.000 Landwirten und fördern ein französisches Landwirtschaftsmodell, das auf Ernährungssouveränität, fairer Vergütung der Erzeuger und nachhaltigen Anbaumethoden basiert. Als unabhängige Einzelhändler, die tief in den lokalen Gemeinschaften verankert sind, handeln wir jeden Tag, um niedrige Preise, verantwortungsvolle und hochwertige U-Markenprodukte, lokale Beschaffung und nachhaltigere Konsumentscheidungen anzubieten.

www.magasins-u.com

