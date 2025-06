Leerink Partners

Leerink Partners eröffnet Büro in London und expandiert damit international

Boston (ots/PRNewswire)

Eric Stewart, erfahrener Banker im Gesundheitswesen, leitet die europäische Expansion von Leerink Partners

Leerink Partners, eine führende Investmentbank mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen, gab heute die Eröffnung ihrer ersten internationalen Niederlassung in London bekannt. Damit erweitert das Unternehmen seine M&A-Beratungsplattform, um Kunden in ganz Europa noch besser bedienen zu können.

Eric Stewart verstärkt das Unternehmen als leitender Geschäftsführer, um in enger Zusammenarbeit mit dem gesamten Investmentbanking-Team den Bereich Gesundheitswesen in Europa auszubauen. Zuletzt war er Geschäftsführer bei Lazard, wo er über ein Jahrzehnt tätig war. Bevor er 2014 zu Lazard kam, war er Teil des Healthcare Investment Banking Teams bei Houlihan Lokey und begann seine Karriere bei Stryker.

„Die Expansion nach London verschafft uns die Grundlage, auf der wir ein führendes M&A-Beratungsgeschäft aufbauen können", sagte Tom Davidson, Co-Präsident von Leerink Partners, Co-Leiter des Bereichs Global Investment Banking und stellvertretender Vorsitzender. „Eric verfügt über eine herausragende Erfolgsbilanz bei der Beratung zu bedeutenden Transaktionen in der Region und weltweit. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Eric und dem Rest unseres Führungsteams das Geschäft aufzubauen."

„Ich freue mich sehr, in einer so transformativen Phase zu Leerink Partners zu kommen", sagte Eric Stewart, leitender Geschäftsführer. „Der einzigartige Fokus von Leerink auf das Gesundheitswesen, die engen Beziehungen zur Branche und das Streben nach Spitzenleistungen bilden eine leistungsstarke Plattform für die Betreuung von Kunden in ganz Europa. Ich freue mich darauf, zum Ausbau der globalen Präsenz des Unternehmens beizutragen und in einem dynamischen Markt vertrauenswürdige Beratung zu leisten."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.leerink.com/.

Informationen zu Leerink Partners LLC

Leerink Partners LLC ist eine hochspezialisierte Investmentbank für das Gesundheitswesen, die sich in der Finanzbranche einen Namen gemacht hat. Das erfahrene Team des Unternehmens bietet innovative Beratungslösungen, Know-how bei der Kapitalbeschaffung und einzigartige Einblicke, um die Kunden bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen. Seit ihrer Gründung hat die Firma Transaktionen im Wert von 70 Milliarden Dollar begleitet, Kunden dabei geholfen, über 175 Milliarden Dollar aufzubringen, und sich als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen im Gesundheitswesen und deren Investoren etabliert. Das Unternehmen ist ein bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) registrierter Broker-Dealer und Mitglied der Finanzaufsichtsbehörde (FINRA).

Informationen zu Leerink Partners UK Limited Leerink Partners UK Limited ist die in London ansässige Tochtergesellschaft von Leerink Partners LLC. Leerink Partners UK Limited bietet Kunden aus dem Gesundheitswesen M&A-Transaktionsberatung und damit verbundene Dienstleistungen in Großbritannien und Europa an.

Leerink Partners

Prosek Partners für Leerink Partners