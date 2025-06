Ciconiidae GmbH

CICONIIDAE - Eine neue Schweizer Marke für präzise Handwerkskunst und stillen Luxus

Kastanienbaum (ots)

Mit Ciconiidae betritt eine neue Schweizer Marke die Bühne der internationalen Luxuswelt: ein unabhängiges Handtaschenlabel, das feinste Handarbeit mit aussergewöhnlichen Materialien, edlen Edelsteinen und zeitloser Gestaltung vereint. Gegründet in Kastanienbaum am Vierwaldstättersee, steht Ciconiidae für kompromisslose Qualität und zeitlose Ästhetik.

Jede Tasche wird in sorgfältiger Handarbeit in der Schweiz gefertigt - aus italienischem Kalbsleder und samtigem Ziegenvelours, kombiniert mit feinen Details aus handverlesenen Natursteinen wie Rosenquarz, Malachit oder Karneol. Diese sind kunstvoll in das Design integriert und verleihen jeder Kreation einen individuellen Charakter und symbolische Tiefe.

Die erste Kollektion trägt den Namen Timeless Collection - inspiriert von der Leidenschaft und Präzision der Schweizer Uhrmacherkunst. Wie eine Uhr mehr ist als ein Instrument, ist jede Tasche mehr als ein Accessoire: ein stiller Begleiter für all jene, die Beständigkeit und Charakter schätzen.

Von Hand genäht. Swiss Made. Geschaffen, um zu bestehen.

Ciconiidae positioniert sich bewusst im oberen Luxussegment. Die Modelle sind designgeschützt, exklusiv gefertigt und verbinden klare Linien mit handwerklicher Raffinesse. Produziert wird im eigenen Atelier in Kastanienbaum - einem Ort, an dem Handzeichnungen zu dreidimensionalen Kunstwerken werden und jedes Detail mit Bedacht entsteht.

"Mit Ciconiidae möchte ich das traditionelle Handwerk dorthin zurückbringen, wo es seinen Ursprung hat - in die Schweiz. Jede Tasche steht für mehr als Luxus: Sie ist Ausdruck von Haltung, gefertigt mit Sorgfalt, Sinn und dem Anspruch, ein lebenslanger Begleiter zu sein.", sagt Gründerin und Designerin Tanja Störchli.

Die erste Kollektion ist ab sofort über den offiziellen Webshop erhältlich:

www.ciconiidae.com