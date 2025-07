Swiss University Sports

Schweizer Team startklar für die Summer World University Games 2025 in Rhine-Ruhr

Team Suisse startklar für die FISU World University Games Summer 2025 in Rhine-Ruhr (DE). Mit Abschluss der Nominierungen wird das Team Suisse während der Spiele vom 16. Juli bis 27. Juli 2025 mit einer Delegation von 79 Athletinnen und Athleten antreten. Insgesamt werden 8’500 Sportlerinnen, Sportler und Offizielle aus rund 150 Ländern erwartet.

Die Schweizer Delegation wird in den folgenden 13 Sportarten vertreten sein: Badminton, Beachvolleyball, Bogensport, Fechten, Gerätturnen, Judo, Leichtathletik, rhythmische Sportgymnastik, Rudern, Schwimmen, Tennis, Tischtennis und Wasserspringen.

Die FISU World University Games finden in sechs Städten in Nordrhein-Westfalen statt – Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen sowie Berlin. Insgesamt werden über 8'500 Studierende und Offizielle aus rund 150 Ländern erwartet.

Gestern, genau eine Woche vor dem Start der Spiele, fand der offizielle Team Suisse Day der Schweizer Delegation statt. Dabei wurden die Athletinnen und Athleten mit ihrer Ausrüstung eingekleidet und mit den wichtigsten Informationen rund um das Multisport-Event ausgestattet. Die Stimmung im Team ist fokussiert – Team Suisse ist bereit für den internationalen Vergleich auf höchstem studentischen Niveau.

Die Eröffnungsfeier findet am 16. Juli 2025 in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt, die Abschlussfeier am 27. Juli im Landschaftspark Duisburg-Nord.

Swiss University Sports wünscht dem gesamten Team Suisse viel Erfolg für spannende und faire Wettkämpfe in Rhine-Ruhr.

