Europa bekommt seinen ersten digitalen Power-Hub für Frauen

Belle&Yell startet am 20. März 2025 - Wissen, Community & Empowerment auf einer Plattform

Berlin/Paris

Frauen in Europa bekommen eine neue digitale Heimat: Belle&Yell geht an den Start - zunächst in Frankreich und Deutschland. Die Plattform, gegründet von einem internationalen Team aus fünf erfolgreichen Unternehmerinnen, will Frauen stärken und ihnen die richtigen Tools für Gesundheit, Finanzen, Karriere, Business und Lifestyle an die Hand geben.

"50 % der Menschheit ist weiblich, doch Frauen werden immer noch wie eine Minderheit behandelt. Das ist nicht mehr akzeptabel", sagt Regula Bathelt, CEO und Co-Founderin von Belle&Yell. Die Plattform will genau das ändern - mit hochwertigen Inhalten, einer aktiven Community und einem Marktplatz für Produkte, Coachings, Trainings und Workshops.

Warum Belle&Yell?

Frauen stehen vor strukturellen Herausforderungen, die Zahlen sprechen für sich:

Gender Pay Gap - Frauen verdienen weltweit im Schnitt 20 % weniger als Männer.

Pension Gap - Frauen erhalten 30 % weniger Rente als Männer.

Leadership Gap - Nur 10 % der Führungspositionen in den größten Unternehmen weltweit sind weiblich besetzt.

Investment Gap - Unternehmen, die von Frauen geführt werden, erhalten nur 2 % des globalen Risikokapitals.

"Frauen brauchen nicht mehr Motivation, sie brauchen echte Chancen und Wissen, um die bestehenden Hürden zu überwinden", stellt Stéphanie Gouchault, COO und Co-Founderin klar. "Unsere Plattform verbindet Wissen mit konkreten Lösungen", ergänzt Charlotte Quantin, Direktorin Frankreich und ebenfalls Co-Founderin.

Was bietet die Plattform?

Belle&Yell setzt auf drei starke Säulen:

Information - Fundierte Artikel, inspirierende Interviews und Videopodcasts

Marktplatz - Produkte, Trainings, Coachings und Workshops speziell für Frauen

Community - Austausch und Unterstützung durch eine starke weibliche Gemeinschaft

"Wir machen die weibliche Kraft sichtbar und wirksam", sagt Dagmar Thiam, CMO und Co-Founderin.

Belle&Yell: Von Frauen für Frauen - europaweit

Mit über 230 Millionen Frauen in Europa, die das Internet nutzen, wächst der Markt für weibliche Plattformen rapide. Bis 2028 wird das Vermögen, das Frauen verwalten, um 50 % steigen - das eröffnet neue Möglichkeiten für Female Entrepreneurship und finanzielle Unabhängigkeit.

"Männer fördern Seilschaften, Frauen bauen Netzwerke. Belle&Yell ist unser Netzwerk - digital, international und 100 % female-first", sagt Manuela Reibold-Rolinger, Direktorin Deutschland.

Launch-Partner alphabetisch:

Abury Foundation, Bauglück, being female, Camille Buss - Coaching, Caroline Loisel - Coaching, Dare Woman, Endo Lab, Estelle Divet - Flash Coaching, finanzielle, Happy Immo Club, Hina, In Frauenhand, Intelligent Getrennt, Kaiserschlüpfer, Laëtitia Sarafian, LifeXlab, Maholi, Micalé Vision, Onedaybaby, Project Treehouse, Vive, WoMA, XbyX Women in Balance