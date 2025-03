BTL

EMFACE von BTL hat die Marke von 1 Million Behandlungen überschritten und gilt nun als das am schnellsten wachsende nicht-invasive Verfahren für ein Gesichtslifting

Prag, 5. März 2025 (ots/PRNewswire)

EMFACE, die revolutionäre nicht-invasive Gesichtsbehandlung hat einen außergewöhnlichen Meilenstein erreicht - es ist das schnellste Verfahren seiner Art, das in knapp zwei Jahren die Marke von 1 Million Behandlungen weltweit überschritten hat. Mit diesem Meilenstein festigt EMFACE seine Rolle als führendes nicht-invasives Verfahren zur Behandlung der Haut und der darunterliegenden Muskulatur, um ein jugendlicheres und strafferes Erscheinungsbild zu erzielen.

EMFACE wurde von BTL, einem weltweit anerkannten Unternehmen in der Medizintechnik, entwickelt und revolutionierte 2022 die Branche als erstes Hands-free Verfahren zur nicht-invasiven Behandlung und Straffung der Gesichtsmuskulatur, das gleichzeitig eine signifikante Verbesserung der Hautqualität ermöglicht.

„Die Fähigkeit, die Elevatoren zu stimulieren, ermöglicht es uns, die Gesichtszüge von innen heraus zu straffen - etwas, das bisher mit Injektionen oder herkömmlichen energiebasierten Geräten nicht möglich war", sagt Dr. Yael Halaas, Plastische Chirurgin aus NYC, USA.

EMFACE hat sich aufgrund der nadelfreien Anwendung ohne Downtime und des hohen Patientenkomforts schnell einen hervorragenden Ruf bei medizinischen Fachkräften und Patienten erarbeitet, was zu einer raschen internationalen Verbreitung beigetragen hat.

Innovation als Schlüssel zum Erfolg

Im vergangenen Jahr erweiterte EMFACE sein Anwendungsspektrum durch die Einführung spezieller Applikatoren für die Submentalregion und die Augenpartie, was die Vielseitigkeit der Behandlung weiter steigert. Die neuen Augenapplikatoren erhielten bei ihrer Präsentation auf der IMCAS-Weltkonferenz in Paris im Januar 2025 begeistertes Feedback von den teilnehmenden medizinischen Experten.

„EMFACE ist nicht nur ein Verfahren, sondern eine Multiplattform für das Gesicht, die es uns ermöglicht, verschiedene Bereiche je nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten zu behandeln. Für alle, die sich eine natürlich aussehende Gesichtsverjüngung wünschen, ist das ein großer Fortschritt", fügt ein zertifizierter Dermatologe aus Seoul, Korea hinzu.

Globale Expansion und ihre Auswirkungen auf die Branche

EMFACE gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird von immer mehr Ärzten in ihr Behandlungsportfolio aufgenommen. Dank seiner Fähigkeit, Injektionsbehandlungen zu ergänzen, hat es sich als wichtiger Bestandteil ganzheitlicher Gesichtsverjüngungsstrategien etabliert und bietet Patienten eine nicht-invasive Lösung für optimierte Ergebnisse. „Das Erreichen von 1 Million Behandlungen in nur zwei Jahren ist ein klarer Beweis für die bahnbrechende Technologie von EMFACE und den Mehrwert, den sie medizinischen Fachkräften bietet", erklärte Tomas Schwarz, CEO von BTL. „Wir sind fest entschlossen, diese Plattform weiter auszubauen und die nicht-invasiven Gesichtsbehandlungen in den kommenden Jahren kontinuierlich voranzutreiben."

Weitere Informationen über EMFACE und die revolutionäre Technologie finden Sie unter www.emface.com.

Über BTL

Das 1993 gegründete Unternehmen BTL hat sich zu einem der weltweit führenden Hersteller von medizinischen Systemen entwickelt. Mit mehr als 500 Ingenieuren und mehr als 3.000 Mitarbeitern in über 80 Ländern bietet BTL fortschrittliche, nicht-invasive Lösungen für Körperformung, Hautstraffung und andere medizinisch-ästhetische Behandlungen, einschließlich Intimgesundheit und mentales Wohlbefinden. Zu den Produkten von BTL gehören unter anderem EMSCULPT NEO®, EMFACE®, EXION™, EMSELLA®, EXOMIND™ sowie die firmeneigenen Verfahren HIFEM®, HIFES™ und EXOTMS™.

Weitere Informationen finden Sie unter www.btlaesthetics.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2631743/BTL_EMFACE.jpg

