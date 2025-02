Across Global Alliance

Across Global Alliance wählt oomnia® von Wemedoo als zentrale Infrastruktur für klinische Studien

Singapur (ots/PRNewswire)

Die Across Global Alliance hat in Zusammenarbeit mit der Wemedoo AG oomnia als zentrale Infrastruktur für klinische Studien implementiert, um die Effizienz, Compliance und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Allianz in über 90 Ländern zu verbessern.

Across Global Alliance ist eine strategische Allianz von klinischen Forschungsorganisationen und spezialisierten Dienstleistern, die sich für oomnia®, das fortschrittliche Datenmanagementsystem für klinische Studien von Wemedoo, als zentralisierte digitale Infrastruktur entschieden hat. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, das Management klinischer Studien zu optimieren, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Allianz in Echtzeit zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in über 90 Ländern zu gewährleisten.

Nach einer umfassenden Bewertung der verfügbaren Lösungen erwies sich oomnia als das einzige System, das die komplexen betrieblichen Anforderungen der Allianz erfüllen konnte. Durch die Integration wesentlicher Funktionen für klinische Studien, einschließlich EDC, CTMS, RTSM und eTMF, in eine einzige, einheitliche Plattform beseitigt oomnia Ineffizienzen, die durch fragmentierte Systeme und unzusammenhängende Daten-Workflows entstehen.

„Die Durchführung globaler klinischer Studien erfordert ein System, das eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglicht, unnötige Verzögerungen vermeidet und die Konsistenz der Daten an allen Standorten gewährleistet. Mit oomnia haben wir eine Plattform gefunden, die diese Anforderungen erfüllt und gleichzeitig Compliance und betriebliche Flexibilität gewährleistet", so Steven Bukvic, Chairman der Across Global Alliance.

Mit oomnia als digitalem Rückgrat stellt Across Global Alliance sicher, dass alle Kunden und Mitglieder von einem System profitieren, das die Durchführung von klinischen Studien optimiert, Datenqualitätsprüfungen in Echtzeit ermöglicht und einfach zu bedienen ist.

„Diese Partnerschaft mit der Across Global Alliance ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer neuen Art der Verwaltung klinischer Studien. Indem wir ein wirklich integriertes und anpassungsfähiges System anbieten, ermöglichen wir es den Mitgliedern der Allianz, sich auf den wissenschaftlichen Fortschritt zu konzentrieren und nicht auf die administrative Komplexität", so Nina Cihoric, CEO der Wemedoo AG.

Über Across Global Alliance

Über Wemedoo