OpenCloud erweitert sein Angebot: Version 2.0.0 bietet Enterprise-Service, Support und „File Native Backup“

Nach dem erfolgreichen Release der ersten OpenCloud-Version im Februar, startet nun das kommerzielle Angebot mit verschiedenen Enterprise-Servicepaketen. Behörden, Unternehmen, der Bildungssektor und Forschungseinrichtungen profitieren ab sofort von professionellen Support- und Service-Level-Paketen, die einen sicheren, stabilen und effizienten Betrieb der neuen Lösung für File-Management, Filesharing und Kollaboration ermöglichen.

Service-Pakete für den professionellen Einsatz

OpenCloud kann sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch über ausgewählte Partner betrieben werden. Mit dem Release der Version 2.0.0 erhalten Kunden Long-Term Support und umfassende Serviceleistungen direkt vom Hersteller. So bieten die neuen Service-Pakete langfristigen Software-Support, schnelle Sicherheitsupdates, Checks beim Ausrollen von Updates, Hochverfügbarkeitslösungen sowie persönlichen Support.

Neues Feature für die einfache Sicherung großer Datenmengen

Mit der Version 2.0.0 setzt OpenCloud zudem einen neuen Maßstab im Bereich Enterprise-File-Sync-and-Share: Das neue „File Native Backup“ sorgt für eine drastisch reduzierte Komplexität bei Skalierung, Betrieb und Wartung. Da OpenCloud für die Speicherung der Metadaten keine Datenbank benötigt, verringert sich der Betriebsaufwand und auch das Ausfall- und Störungsrisiko erheblich. Trotzdem bietet OpenCloud eine leistungsstarke Volltextsuche und hohe Skalierbarkeit. Mit dem neuen File Native Backup wird die Sicherung beliebig großer Datenmengen einfacher denn je: Anders als bei datenbankgestützten Lösungen, reicht bei OpenCloud eine einfache Sicherung des Dateisystems mittels Snapshot oder Dateikopie für eine vollständig konsistentes Backup aus. Für Administratoren bedeutet dies eine erhebliche Zeitersparnis, eine leichtere Sicherung und Wiederherstellung (Backup & Restore) von Daten sowie eine höhere Ausfallsicherheit.

„Unser Ziel ist es, allen, denen Datenhoheit wichtig ist, eine sichere, zuverlässige und zugleich unkomplizierte Lösung zu bieten“, sagt Tobias Baader, Produktmanager von OpenCloud. „Mit unserem ‚File Native Backup‘ setzen wir einen neuen Standard für Stabilität, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.“

Die Mission, Open Source-Technologien weiterzuentwickeln und eine zukunftssichere Alternative zu proprietären Lösungen zu bieten, wird vom OpenCloud-Team konsequent verfolgt. „Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen, insbesondere in den USA, verdeutlichen die Dringlichkeit digitaler Souveränität in Europa.“, erklärt Peer Heinlein, CEO und Gründer von OpenCloud. „Unternehmen und Behörden suchen händeringend nach vertrauenswürdigen, europäischen Softwarelösungen, um ihre Unabhängigkeit wiederherzustellen. Das Interesse an OpenCloud ist also enorm – denn mit unserem Angebot bieten wir eine leistungsstarke Open Source-Software, die genau diesen Bedarf adressiert und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards gewährleistet.“

Ausblick: Migrationstools ab Q2/2025 verfügbar

Einem Wechsel steht nichts entgegen: Im zweiten Quartal 2025 wird OpenCloud Tools bereitstellen, die eine Migration zur Plattform so einfach wie möglich gestalten. Auch Unternehmen und Organisationen, die derzeit noch auf ältere php-basierte Lösungen wie Nextcloud oder ownCloud 10 setzen, werden ihre Daten und Strukturen ebenso mühelos migrieren können wie Kunden anderer Lösungen. Das Support-Team von OpenCloud wird dabei umfassende Beratung und technische Unterstützung bieten, um eine reibungslose Migration zu gewährleisten.

Über OpenCloud

OpenCloud ist die leistungsstarke Open-Source-Lösung für Filemanagement, Filesharing und Content Collaboration, die höchste Ansprüche an Nutzerfreundlichkeit, Performance, Stabilität und Skalierbarkeit erfüllt. Die Software kann flexibel On-Premise selbst betrieben oder sicher über Partner bezogen werden. Mit einer intuitiven Bedienung, nahtloser Integration, dem personenunabhängigen File-Management („Spaces“) und sicherer Versionierung ist OpenCloud ideal für den öffentlichen Sektor, Bildungseinrichtungen, Forschung sowie große Unternehmen und Provider geeignet.

Gemeinsam mit OpenTalk und mailbox.org bildet OpenCloud eine der drei starken Säulen der Heinlein Gruppe, die sichere und digital souveräne IT-Infrastrukturen für Europa bereitstellt.

Über die Heinlein Gruppe

Die Heinlein Gruppe mit Sitz in Berlin steht für digitale Souveränität, Datenschutz und Open Source. Unter ihrem Dach vereint sie die Marken Heinlein Support, OpenTalk, mailbox.org und OpenCloud, die innovative Lösungen für sichere Kommunikation und IT-Infrastruktur bieten. Ob Videokonferenzen, E-Mail-Dienste oder Filesharing – die Produkte der Heinlein Gruppe sind DSGVO-konform, flexibel einsetzbar und „Made in Germany“. Seit über 30 Jahren vertrauen Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen der Expertise der Heinlein Gruppe in sicherer Kommunikation. Mit ihren Angeboten ermöglicht sie maximale Kontrolle und Transparenz, fördert digitale Unabhängigkeit und treibt eine nachhaltige IT-Entwicklung voran.