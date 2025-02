Oregon Tool

Oregon Tool, Inc. kündigt Neugeld- und Rekapitalisierungstransaktionen zur Stärkung der Liquidität und Optimierung der Kapitalstruktur an

150 Millionen Dollar an neuen Geldern zur Erhöhung der Liquidität,

Reduzierung der Schulden aus der Zeit vor der Transaktion um mehr als 75 Millionen Dollar und

verlängerte Fälligkeitstermine bis Q4 2029

Oregon Tool, Inc. (das „Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von professionellen Schneidwerkzeugen für die Forstwirtschaft, die Rasen- und Gartenpflege, die Landwirtschaft, die Viehzucht und den Ackerbau sowie die Betonschneid- und -veredelungsindustrie, gab heute den Abschluss von drei separaten, äußerst vorteilhaften Finanzierungstransaktionen (die „Transaktionen") bekannt. Die Transaktionen wurden von einem Großteil der Kapitalstruktur unterstützt, darunter 100 % der RCF-Darlehensgeber, ca. 83 % des Betrags bestehender Laufzeitdarlehen und ca. 81 % des Betrags bestehender ungesicherter Anleihen. Im Anschluss an die Transaktionen wird das Unternehmen voraussichtlich ein oder mehrere Umtauschangebote an weitere Inhaber bestehender Laufzeitdarlehen und bestehender ungesicherter Anleihen machen. Die Transaktionen bringen dem Unternehmen wesentliche Vorteile.

Am 18. Februar 2025 veranlasste das Unternehmen seine neu gegründete Tochtergesellschaft Oregon Tool Lux LP, ein luxemburgisches Unternehmen (die „NewCo"), zur Ausgabe von neuen erstrangigen Schuldtiteln in Höhe von etwa 156 Millionen US-Dollar in Form von Laufzeitdarlehen („NewCo First Lien Term Loan"). Am selben Tag tauschten die Kreditgeber der Revolving Credit Facility zum Nennwert in eine neue Revolving Credit Facility mit erstem Pfandrecht bei NewCo (der „New Revolver"). Am 19. Februar 2025 verlängerten eine Ad-hoc-Gruppe von Darlehensgebern („Term Loan AHG") und eine Ad-hoc-Gruppe von Inhabern von Term Loans und Notes („Crossholder AHG") die Laufzeit ihrer Term Loans bis Oktober 2029. Am 20. Februar 2025 refinanzierten die Darlehensgeber der Term Loan AHG und der Crossholder AHG nach Wahl des Unternehmens (i) alle bestehenden Term Loans, die im Oktober 2029 fällig werden, oder verpflichteten sich, diese mit einem Abschlag zu refinanzieren, und (ii) verpflichteten sich, alle von den Mitgliedern der Term Loan AHG und der Crossholder AHG gehaltenen Schuldverschreibungen in eine Mischung aus neuen Term Loans mit zweitem Pfandrecht („Second Lien Term Loan") und neuen Schuldverschreibungen mit drittem Pfandrecht („Third Lien Notes") bei NewCo umzutauschen. Der New Revolver, das NewCo First Lien Term Loan, das Second Lien Term Loan und die Third Lien Notes haben eine Laufzeit bis zum 15. Oktober 2029. Darüber hinaus verlängerten die bestehenden ABL-Kreditgeber des Unternehmens die Laufzeit der ABL-Kreditfazilität des Unternehmens bis zum 15. Oktober 2029.

Im Zusammenhang mit den Transaktionen stimmten die beteiligten Kreditgeber der Annahme bestimmter Änderungen an der bestehenden Kreditfazilität zu, die nun in Kraft getreten sind. Unter anderem wurden durch die Änderungen restriktive Auflagen in den bestehenden Schulden gestrichen.

Infolge der Transaktionen erhöhte das Unternehmen seine Liquidität um ca. 150 Mio. $ (vor Berücksichtigung der Verwendung der Erlöse) und verringerte seine Schuldverpflichtungen vor der Transaktion um über 75 Mio. $.

„Diese Transaktion positioniert das Unternehmen für den langfristigen Erfolg und kommt unseren wichtigsten Interessengruppen zugute", sagte Terry Hames, Präsident und CFO von Oregon Tool, Inc. „Die Transaktion entlastet unsere Bilanz durch die Einbehaltung von Rabatten, stellt wichtige Liquidität für unseren operativen Bedarf durch 150 Millionen US-Dollar an neuem Geld bereit und verlängert die Fälligkeiten bis zum 4. Quartal 2029. Wir sind in der Lage, weiterhin in unsere strategischen Initiativen zu investieren, um innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, identifizierte betriebliche Effizienzsteigerungen umzusetzen und langfristiges profitables Wachstum zu erzielen."

PJT Partners LP fungierte als Finanzberater und Milbank LLP als Rechtsberater des Unternehmens. Perella Weinberg Partners LP fungierte als Finanzberater und Davis Polk & Wardwell als Rechtsberater der Term Loan AHG. Lazard fungierte als Finanzberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als Rechtsberater der Crossholder AHG. Cahill, Gordon & Reindel fungierte als Rechtsberater für RCF und die ABL-Kreditgeber.

Über Oregon Tool, Inc.

Oregon Tool, Inc. ist eine globale Plattform für Präzisionsschneidewerkzeuge der Premium-Marke. Das Markenportfolio des Unternehmens ist spezialisiert auf professionelle Präzisionsschneidwerkzeuge für Forstwirtschaft, Rasen und Garten, Landwirtschaft, Viehzucht und Ackerbau sowie Betonschneiden und -bearbeitung. Oregon Tool, Inc. hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon, und verfügt über eine multinationale Produktions- und Vertriebspräsenz. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in mehr als 110 Ländern unter den Marken Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit® und Carlton®. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Herstellung von Sägeketten und Führungsschienen für Kettensägen und Diamantsägeketten für Beton und Rohre, ein führender Hersteller von Anbaugeräten für landwirtschaftliche Traktoren und Rasenmähermessern sowie der führende OEM-Lieferant von Erstausrüstungs- und Ersatzteilen. Erfahren Sie mehr unter www.oregontool.com.

