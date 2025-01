HOTELEX

HOTELEX Shanghai 2025: Fortschritte im Hotel- und Gaststättengewerbe inmitten des Tourismusanstiegs

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die 72/144-stündige visafreie Transitpolitik hat „China Business & Travel" angekurbelt und ermöglicht es Staatsangehörigen aus 54 Ländern, durch 38 Häfen in 18 Provinzen visafrei zu reisen. Je nach Einreisestadt können Besucher bis zu 72 oder 144 Stunden bleiben. Dies ist ein idealer Zeitpunkt für globale Unternehmen, um Chinas wachsenden Markt zu erkunden, und für den Foodservice-Sektor, um sich mit gesundheitsbewussten und nachhaltigen Optionen sowie digitalen und intelligenten Technologien weiterzuentwickeln.

Die HOTELEX Shanghai Hospitality Equipment & Foodservice Expo soll 2025 wieder stattfinden, nach der erfolgreichen Wiederholung im Jahr 2024. Als eine der weltweit führenden Messen für Gastgewerbeausrüstung und Foodservice kann die Messe auf eine über drei Jahrzehnte währende Tradition zurückblicken, gepaart mit umfassender Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen im Gastgewerbesektor. Die Ausstellung zog im Jahr 2024 mehr als 283.046 Besucher an, darunter einen historischen Höchststand von 15.761 internationalen Besuchern – eine Zahl, die einen Anstieg von 80 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Auf der Veranstaltung wurden über 3.818 herausragende Marken und Unternehmen in 14 Messehallen präsentiert. Die kommende Messe wird 12 verschiedene Ausstellungskategorien umfassen, nämlich Küchenausrüstung und -zubehör, Geschirr, Catering-Zutaten, Lebensmittel, Getränke, Kaffee und Tee, Speiseeis-Ausrüstung und -Materialien, Bäckerei-Ausrüstung und -Rohstoffe, alkoholische Getränke, Lebensmittel- und Catering-Verpackungen, Catering-Design und -Zubehör sowie Marken-Franchising und Filialressourcen.

Während der gesamten Dauer der HOTELEX Shanghai werden mehr als 40 internationale Wettbewerbe und Foren durchgeführt, die alle einen bedeutenden Einfluss auf die Branche ausüben. Darunter befinden sich zahlreiche international zertifizierte Spitzenveranstaltungen wie die World Coffee Events, der World Bread Competition und der Catering Industry Summit. Das HOTELEX Shanghai International Coffee, Wine & Food Festival wird sich besonders hervorheben. Mit über 300 Marken, von denen mehr als 25 international sind, kombiniert es Kaffee, Wein und eindringliche Erlebnisse, um die Weinkultur in einer geselligen Tagesatmosphäre zu fördern.

Freuen wir uns auf eine blühende Zukunft für die Branche. Verpassen Sie nicht die HOTELEX Shanghai 2025 vom 30. März bis 2. April im NECC (Shanghai) und sichern Sie sich Ihr KOSTENLOSES Ticket.

Weitere Informationen finden Sie hier: hotelex.cn/de/shanghai

