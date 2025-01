Verlagsgruppe Styria Gmbh & Co KG

Der Fall Leon - ein unglaubliches Schicksal

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

522 Tage unschuldig hinter Gittern: Florian Apler schildert in einem neuen Buch, wie er seinen Sohn verliert und als Mordverdächtiger ins Gefängnis muss. Ein Justizskandal.

Es ist ein Fall, der weltweit für Schlagzeilen sorgt: Am 28. August 2022 gegen fünf Uhr morgens wird Florian Apler auf der Uferpromenade der Kitzbüheler Ache aufgefunden. Neben dem bewusstlos geschlagenen Mann der Kinderbuggy seines Sohnes - umgestürzt und leer. Wenig später wird der Leichnam des sechsjährigen Leon flussabwärts geborgen.

Nach einem halben Jahr ergebnisloser Ermittlungen wird Florian Apler wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen - volle 522 Tage lang. Am 1. August 2024 wird der Familienvater in Innsbruck von einem achtköpfigen Geschworenengericht einstimmig rechtskräftig freigesprochen.

Mit Der Fall Leon tritt Florian Apler erstmals an die Öffentlichkeit und berichtet schonungslos und gestützt auf seine Tagebuchaufzeichnungen über seine unfassbaren Erlebnisse. Vom Verlust des Kindes, seinen Ängsten und Sorgen, dem unverbrüchlichen Vertrauen seiner Familie und engsten Freunde und wie es ihm gelang, die Zeit im Gefängnis zu überstehen. Vor allem aber zeigt er in diesem Buch die Mängel in der Polizeiarbeit und die skandalösen Methoden der Justiz auf. Methoden, die Florian Apler 522 Tage seines Lebens geraubt haben. Tage, die er nie wieder zurückbekommen wird.

ET 06. FEBRUAR 2025

Pressekonferenz

Florian Apler spricht zum ersten Mal über sein unglaubliches Schicksal: Es ist die Geschichte eines spektakulären Justizskandals aus erster Hand - und ein Buch über den Wert des Zusammenhalts in der Familie. Um Anmeldung unter presse@styriabooks.at wird gebeten! Es wird einen Livestream zur Pressekonferenz geben. Der Link wird noch zur Verfügung gestellt.

Datum: 31.01.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia Wien

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.styriabooks.at/shop/gesellschaft-geschichte/der-fall-leon/