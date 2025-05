SolaX Power

Stärkung der Cybersicherheit im Bereich der sauberen Energie: Der Ansatz von SolaXCloud zur Einhaltung der NIS2-Richtlinie

Da der globale Energiesektor einen digitalen Wandel durchläuft, war die Notwendigkeit einer robusten Cybersicherheit noch nie so wichtig wie heute. SolaX Power, ein führendes Unternehmen für saubere Energielösungen, steht mit der Einführung seiner SolaXCloud-Sicherheitsstrategie an vorderster Front dieser Herausforderung. Dieser umfassende Ansatz konzentriert sich nicht nur auf die Gewährleistung der Datensicherheit, sondern steht auch im Einklang mit der NIS2-Richtlinie, einer wichtigen Verordnung zur Stärkung der Cybersicherheit in der gesamten EU, insbesondere in kritischen Infrastruktursektoren wie der Energiebranche.

Navigieren durch die Landschaft der Cybersicherheit im Bereich der sauberen Energie

Mit der zunehmenden Vernetzung der Energiesysteme steigt auch das Risiko von Cyber-Bedrohungen. Schwachstellen in Energiemanagementplattformen können weitreichende Folgen haben, von der Gefährdung personenbezogener Daten bis hin zur Destabilisierung des Netzes selbst. Mit SolaXCloud hat SolaX Power einen robusten Rahmen für die Cybersicherheit entwickelt, der sowohl dem Datenschutz als auch der Systemintegrität Priorität einräumt und die Nutzer der Plattform vor diesen neuen Risiken schützt.

„Cybersicherheit ist das Rückgrat der sauberen Energierevolution", sagte Kevin Xiao, Direktor für intelligente Energie bei SolaX Power. „Mit SolaXCloud verbessern wir nicht nur die Energieeffizienz, sondern wir schützen auch die kritische Infrastruktur, die eine nachhaltige Zukunft unterstützt."

Angleichung an die NIS2-Richtlinie zur Verbesserung der Cyber-Resilienz

SolaXCloud wurde sorgfältig entwickelt, um die strengen Anforderungen der NIS2-Richtlinie zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Plattform den EU-Standards für Cybersicherheit sowie dem Schutz kritischer Infrastrukturen entspricht. Im Rahmen der laufenden Bemühungen der EU, die Widerstandsfähigkeit im Bereich der Cybersicherheit zu verbessern, unterstreicht die NIS2-Richtlinie die Notwendigkeit robuster, proaktiver Cybersicherheitsmaßnahmen in allen Branchen, die auf vernetzte Technologien angewiesen sind, einschließlich des Energiesektors.

Darüber hinaus hält sich SolaXCloud an die Anforderungen internationaler Vorschriften zur Datensicherheit und zum Schutz der Privatsphäre wie ISO/IEC 27001 für Informationssicherheits-Managementsysteme, DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), PSTI (Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastrukturvorschriften) sowie CCPA (kalifornisches Verbraucherdatenschutzgesetz) und übernimmt aktiv die besten Praktiken der Branche, um die Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit der Plattform zu gewährleisten.

Ein vielschichtiger Ansatz für die Cybersicherheit

Das Sicherheitsrahmenwerk von SolaX, SolaXCloud, basiert auf drei entscheidenden Säulen: Compliance, Technologie und Zusammenarbeit im Ökosystem. Diese Säulen gewährleisten, dass die Plattform sicher und widerstandsfähig gegenüber den sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen bleibt.

Fortschrittliche Sicherheitstechnologien

Unter Verwendung einer Zero Trust Architecture, wendet SolaXCloud eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mehrstufige Zugriffskontrolle und Intrusion Detection Systems (IDS/IPS) an, um einen robusten Schutz vor externen und internen Bedrohungen zu bieten. Die Sicherheitstechnologie der Plattform integriert Web Application Firewalls (WAF) und DDoS-Schutz zum Schutz vor Cyberangriffen, um einen unterbrechungsfreien Service und den Schutz der Nutzerdaten zu gewährleisten.

Zusammenarbeit im Ökosystem

SolaX Power arbeitet mit branchenführenden Cybersecurity-Organisationen zusammen, um Erkenntnisse über Bedrohungen auszutauschen und die kontinuierliche Entwicklung von IoT-Sicherheitsstandards im Energiebereich zu fördern. Durch die Förderung eines offenen Ökosystems stellt SolaX sicher, dass SolaXCloud mit den neuesten Sicherheitsentwicklungen Schritt hält und flexibel auf neue und aufkommende Bedrohungen reagieren kann.

Zertifizierungen, die herausragende Sicherheitsleistungen bestätigen

Die Plattform SolaXCloud ist durch mehrere renommierte Zertifizierungen bestätigt, die ihr Engagement für die Bereitstellung einer sicheren, konformen und robusten Energiemanagementplattform bestätigen:

ISO 27001 – Managementsystem für Informationssicherheit

– Managementsystem für Informationssicherheit SOC 2 – Kontrolle der Serviceorganisation für Datenschutz und Integrität

– Kontrolle der Serviceorganisation für Datenschutz und Integrität ETSI EN 303 645 – Cybersicherheitsstandard für IoT-Geräte für Verbraucher

– Cybersicherheitsstandard für IoT-Geräte für Verbraucher PSTI Compliance – Verordnung des Vereinigten Königreichs zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur

Diese Zertifizierungen bestätigen die außergewöhnlichen Sicherheitsfähigkeiten von SolaXCloud und zeigen, dass die Plattform die internationalen Best Practices zum Schutz kritischer Daten sowie Infrastrukturen einhält.

Förderung von Transparenz und Vertrauensbildung

SolaX Power ist davon überzeugt, dass Transparenz der Schlüssel zum Aufbau eines dauerhaften Vertrauensverhältnisses mit Kunden ist. Das SolaXCloud Security White Paper umreißt den Einsatz der Plattform für Sicherheit durch einen klaren, umfassenden Rahmen. Mit der Bereitstellung detaillierter Sicherheitsrichtlinien für Nutzer, einschließlich bewährter Verfahren für den Datenschutz und die Bedrohungsabwehr, versetzt SolaX seine Kundschaft in die Lage, ihre eigenen Systeme zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass SolaXCloud ein vertrauenswürdiger Partner auf ihrem Weg zum Energiemanagement bleibt.

„Wir wissen, dass es bei sauberer Energie nicht nur darum geht, den CO2-Fußabdruck zu verringern, sondern auch darum, Vertrauen in die digitalen Systeme aufzubauen, die dies ermöglichen", so Kevin. „Unser Ansatz, bei dem Sicherheit an erster Stelle steht, spiegelt unseren Einsatz für Innovation und Verantwortung wider."

Für weitere Informationen zur Cybersecurity-Strategie von SolaXCloud oder für den Zugriff auf das vollständige SolaXCloud Security White Paper wenden Sie sich bitte an info@solaxpower.com.

SolaX Power engagiert sich weiterhin für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger sowie innovativer intelligenter Energielösungen und sorgt dafür, dass Kunden auf der ganzen Welt mit Zuversicht in die Zukunft der sauberen Energie blicken können.

