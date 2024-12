XCMG Excavator

XCMG stellt 17 Bagger-Modelle auf der bauma China 2024 vor

Shanghai (ots/PRNewswire)

XCMG Excavator hat auf der weltweit wichtigsten Baumaschinenmesse, der bauma China 2024, einen starken Auftritt hingelegt und eine herausragende Produktlinie von 17 Flaggschiff-Baggermodellen und vier Sätzen von Kernkomponenten vorgestellt.

Umweltverträgliche Innovation treibt die Nachhaltigkeit der Industrie voran

Mit der Einführung mehrerer energieeffizienter Elektrobagger setzt sich XCMG Excavator für eine umweltfreundliche Umgestaltung des Baumaschinensektors ein. Auf der Ausstellung fielen die Elektromodelle von XCMG vor allem durch ihre auffällige, üppig grüne Farbgestaltung auf.

Der XE19EV und der XE27EV, die neuesten Elektrobagger, die speziell für den europäischen Markt entwickelt wurden, haben strenge Tests bestanden und ihre Robustheit und Zuverlässigkeit bewiesen. Die europäischen Betreiber, die die Maschinen ausprobiert haben, lobten sie in den höchsten Tönen für ihre hervorragende Leistung und die außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit.

Minibagger verbessern das Kundenerlebnis durch Komfort und Effizienz

Europa, das für seinen hohen Industrialisierungsgrad und seine strengen Vorschriften bekannt ist, bevorzugt Minibagger von 0–8 Tonnen, die strenge Leistungs- und Emissionsnormen erfüllen. Die auf der Veranstaltung vorgestellten XCMG-Modelle XE35E, XE55E und XE80E sind die beliebtesten kundenspezifischen Modelle der Region.

Der XE35E zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit, seine 360°-Drehung und seine außergewöhnliche Stabilität aus, gepaart mit einer sanften Steuerbarkeit. Durch seine unübertroffene Leistung und Effizienz eignet er sich ideal für Arbeiten auf engem Raum, auch in städtischen Ballungsräumen und innerhalb von Gebäuden, und wird auf dem gesamten Kontinent in großem Umfang in der Erdbewegung, im Bauwesen, in der Forstwirtschaft und in anderen Bauanwendungen eingesetzt.

XCMG bietet maßgeschneiderte One-Stop-Lösungen für Nischenmärkte

XCMG Excavator konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung einer vollständigen Produktpalette mit Schwerpunkt auf anwendungsspezifischen Lösungen, zu denen Spezialmaschinen, Forstmaschinen und Mobilbagger gehören. Der Bagger XE125F, der speziell für Holzfäller- und Häckselarbeiten entwickelt wurde, erregte mit seinem einzigartigen Design große Aufmerksamkeit. Der dieselelektrische Hybrid-Hydraulikbagger XE800WDM zog ebenfalls die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich, da er es den Benutzern ermöglicht, den Leistungsmodus je nach Betriebsbedingungen auszuwählen. Außerdem präsentierte XCMG den Abbruchroboter PCR300, der nur 2 Tonnen wiegt, aber die Abbruchleistung eines 6-Tonnen-Baggers hat, sowie den Hydraulik-Mobilbagger XE155WECR mit einem Heckschwenkradius von nur 1,75 Metern. Diese Innovationen haben in der Branche eine lebhafte Diskussion ausgelöst.

XCMG präsentiert globale technische Innovation bei Kernkomponenten

In der Ausstellungshalle von XCMGs Kernkomponenten stahlen vier Raupenfahrwerke die Show: die 900-PS-Bulldozer-Raupe, die Mini-Bagger-Raupe, die extrem temperaturbeständige Raupe und die 400-Tonnen-Bagger-Raupe. Das Raupenfahrwerk des 400-Tonnen-Baggers mit den Maßen 3,6 m x 1,5 m x 2,2 m und einem Gewicht von 10.220 kg besteht aus hochgehärtetem, legiertem Stahl mit spezieller Wärmebehandlung für erhöhte Schlag- und Verschleißfestigkeit. Die Tragrolle wird nach dem Schmieden einer integralen Wärmebehandlung unterzogen, die eine hohe Festigkeit und Tragfähigkeit gewährleistet.

