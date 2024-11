EYGS LLP

Joe Depa wird zum Global Chief Innovation Officer von EY ernannt und soll die globale Innovationsstrategie des Unternehmens leiten

London (ots/PRNewswire)

Depa wird die Entdeckung und den Einsatz neuer Technologien vorantreiben, um geschäftliche Herausforderungen zu meistern und die Zukunft mit Zuversicht zu gestalten.

Er besitzt umfassende Erfahrung in der Identifizierung neuer Wege, die durch eine innovative Denkweise und einen Kulturwandel die Transformation von Unternehmen praktisch unterstützen können.

Die EY-Organisation gibt heute die Ernennung von Joe Depa zum neuen EY Global Chief Innovation Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. In dieser Funktion wird er angewandte Innovationen vorantreiben, um die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern und EY-Teams bei der Bewältigung und Lösung geschäftlicher Herausforderungen zu unterstützen.

Depa tritt der EY-Organisation zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei, da eine Reihe neuer Technologien Unternehmen und Branchen umgestalten und eine Vielzahl neuer Herausforderungen und Chancen schaffen. Um mit der Entwicklung Schritt zu halten, investiert die EY-Organisation weiterhin in erheblichem Umfang in Bereiche wie künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing und Blockchain, und gründete vor kurzem das EY.ai Global AI Advisory Council.

In seiner neuen Funktion wird Depa die globale Innovationsstrategie des Unternehmens leiten. Dazu gehört auch die Beaufsichtigung der Bemühungen um die erfolgreiche Implementierung neuer Technologien für konkrete Geschäftsanwendungen, sowohl intern als auch bei der Arbeit der EY-Mitgliedsunternehmen mit Kunden.

Raj Sharma, EY Global Managing Partner of Growth and Innovation, sagte dazu:

„In einer Zeit ständiger Umwälzungen erfordert der Erfolg einen vorausschauenden Ansatz und die Bereitschaft, mutige Entscheidungen zu treffen, die den Kern einer innovativen Denkweise bilden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Joes umfassender Erfahrung und seinem Wissen über KI und Daten unseren strategischen Innovationsansatz vorantreiben können, damit die EY-Teams unseren Kunden helfen können, ihre Zukunft selbstbewusster zu gestalten."

In den letzten zehn Jahren hat Depa eng mit Führungskräften und Vorständen zusammengearbeitet, um innovative Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, das Kunden- und Mitarbeitererlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz durch Technologie zu steigern. Zuletzt war er als erster Chief Data and AI Officer bei einer führenden Universität und Gesundheitsorganisation tätig. An der Universität half er dabei, KI-Kenntnisse zu fördern, ein verantwortungsvolles KI-Governance-Programm einzuführen und eine sichere Datengrundlage zu schaffen. Davor war er als Senior Managing Director und Global Lead for Daten and AI bei einem globalen, multinationalen Dienstleistungsunternehmen tätig, wo er ein Team von KI-Strategen und Dateningenieuren bei der Entwicklung und Implementierung neuer Produkte und Dienstleistungen leitete.

Joe Depa, EY Global Chief Innovation Officer, sagte dazu:

„Ich freue mich sehr, einer Organisation beizutreten, die sich für das transformative Potenzial der neuen Technologien einsetzt. Ich freue mich darauf, mit den EY-Teams und -Kunden zusammenzuarbeiten, um sie zu befähigen, Innovationen auf mutige, neue Art und Weise anzuwenden, um mit Hilfe von Daten, KI und neuen Technologien Werte für die Kunden zu schaffen und die Welt besser zu machen."

Als renommierter Vordenker auf dem Gebiet der KI wurde Depa vom World Summit AI als einer der „Top 50 Global Leaders" ausgezeichnet und erhielt unter anderem den Fast Company Award „World Changing Idea".

Weitere Informationen erhalten Sie auf: ey.com.

Informationen zu EY

EY baut eine bessere Arbeitswelt auf, indem es neue Werte für Kunden, Menschen, die Gesellschaft und den Planeten schafft und gleichzeitig das Vertrauen in die Kapitalmärkte stärkt.

Mit Hilfe von Daten, KI und fortschrittlicher Technologie helfen die EY-Teams ihren Kunden, die Zukunft mit Zuversicht zu gestalten und Antworten auf die drängendsten Fragen von heute und morgen zu entwickeln.

Die EY-Teams arbeiten im gesamten Spektrum der Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung, Steuern, Strategie und Transaktionen. Mit Hilfe von Branchenkenntnissen, einem global vernetzten, multidisziplinären Netzwerk und verschiedenen Partnern können die EY-Teams ihre Dienstleistungen in mehr als 150 Ländern und Gebieten anbieten.

Mit Zuversicht die Zukunft gestalten.

EY bezieht sich auf die globale Organisation und kann sich auf eine oder mehrere der Mitgliedsfirmen von Ernst & Young Global Limited beziehen, von denen jede eine separate juristische Person ist. Ernst & Young Global Limited, eine britische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, erbringt keine Dienstleistungen für Kunden. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten sammelt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß den Datenschutzgesetzen haben, sind unter ey.com/privacy verfügbar. Die EY-Mitgliedsunternehmen üben ihre Tätigkeit nicht in Ländern aus, in denen dies nach örtlichem Recht verboten ist. Für weitere Informationen über unsere Organisation besuchen Sie bitte ey.com.

Diese Pressemitteilung wurde von EYGM Limited herausgegeben, einem Mitglied der weltweiten EY-Organisation, das auch keine Dienstleistungen für Kunden erbringt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2567765/EY_Joe_Depa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/381362/EY_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/joe-depa-wird-zum-global-chief-innovation-officer-von-ey-ernannt-und-soll-die-globale-innovationsstrategie-des-unternehmens-leiten-302317777.html