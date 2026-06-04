Aroma AG

100 Jahre KIBAG – Aroma AG inszeniert ein Jahrhundert Schweizer Industriegeschichte

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Ein 15 Meter hoher Disco-Spiegelanker, eine Museumsinsel im Zürichsee und eine immersive Zeitreise durch 100 Jahre Schweizer Industriegeschichte — für das Jubiläum der KIBAG hat Aroma AG die Gesamtverantwortung übernommen: von der Konzeption über die Szenografie bis zur Eventdurchführung.

Am Sonntag, 14. Juni 2026, öffnet KIBAG das rund 20'000 m² grosse Festgelände in Nuolen SZ für die breite Öffentlichkeit.