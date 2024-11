Gameloft for brands

Gameloft for Brands präsentiert COMBO! Core: ein spezielles Angebot für Verbrauchermarken, mit dem sie die Gen Z und Millennials durch unaufdringliche In-Game-Werbung erreichen können

Gameloft for Brands, ein führendes Unternehmen bei der Entwicklung von gamifizierten Werbeerlebnissen für Marken, stellte heute COMBO! Core vor, eine Erweiterung von COMBO! The Gaming Media Network, das es Marken ermöglicht, effektiv mit Spielern in Kontakt zu treten.

Die Generation Z, die im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts geboren wurde, hat in den letzten Jahren eine der größten Herausforderungen für das Marketing dargestellt. Sie sind in einer digitalen Welt aufgewachsen, in der die Vielfalt der Inhalte und Unterhaltungsformen das Medien-Ökosystem stark fragmentiert hat, sodass diese Generation sehr schwer zu erreichen ist. Sie zu erreichen ist nur ein Teil des Problems: Sie sind auch unaufmerksamer geworden – ihre Aufmerksamkeitsspanne ist um 30 % kürzer als die der Allgemeinbevölkerung. Sie sind außerdem bewusste Verbraucher, die von Marken erwarten, dass sie ihre Werte in Bereichen wie Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Ethik erfüllen.

COMBO! Core von Gameloft for Brands soll Marken dabei helfen, diese komplexe Herausforderung zu meistern, indem sie Spiele als einen authentischen Raum nutzen, um mit den Konsumenten der Generation Z in Kontakt zu treten. Mehr als 82 % von ihnen gamen regelmäßig mehr als 7 Stunden pro Woche und Videospiele sind zu einem wesentlichen Bestandteil ihres täglichen Lebens geworden.

COMBO! Core bietet unaufdringliche Lösungen für Werbetreibende, die von IAS Viewability und Aufmerksamkeitsmessung unterstützt werden, von IAB-Formaten bis hin zu Native Product Placements, von eSport-Sponsoring innerhalb von AA- und AAA-PC-, Konsolen- und Handyspielen bis hin zu eigenständigen, maßgeschneiderten Kreationen.

„Nach COMBO! Kids und COMBO! Pop macht dieses neue Wertangebot uns zum umfassendsten Gaming-Partner für Marken und Agenturen. Unser Produktangebot spiegelt nun wirklich die Vielfalt der Gamer wider und ermöglicht es Marken, die immensen Möglichkeiten, die ihnen in diesem Bereich zur Verfügung stehen, besser zu verstehen und zu erkennen," sagt Hugues Ossart, Marketingleiter bei Gameloft for Brands. „Als begeisterter Gamer bin ich umso mehr davon überzeugt, dass unsere doppelte Kompetenz als Entwickler und Medienverlag der Schlüssel für relevante und leistungsstarke Lösungen für Marken ist, die mit Gamern über ihre Leidenschaft eine sinnvolle Beziehung aufbauen wollen."

Unter dem Dach von COMBO! und seinen drei unverwechselbaren Wertangeboten (Kids, Pop und Core) stärkt Gameloft seine führende Position als One-Stop-Shop für Marken, die über Games mit ihren Kunden in Kontakt treten wollen.

