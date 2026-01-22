AQUA-SPA-RESORTS AG

AQUA SPA, nouvelle marque ombrelle regroupant six univers spa - 20 ans d'expertise dans le domaine du bien-être

Le groupe d'entreprises connu jusqu'à présent sous le nom d'AQUA SPA RESORTS AG se présente, à l'occasion de son 20e anniversaire, sous la nouvelle marque ombrelle simplifiée AQUA SPA. Avec cette étape, l'entreprise revient sur deux décennies d'expérience, de qualité et d'innovation dans le domaine du bien-être et des bains en Suisse, tout en orientant clairement sa structure de marque vers l'avenir.

La nouvelle marque ombrelle AQUA SPA, concise et percutante, renforce le lien visuel et communicatif entre les six univers spa et rend leur appartenance commune encore plus perceptible. Les différents sites conservent leurs noms et leurs profils individuels, mais seront désormais gérés de manière plus cohérente et plus claire sous la marque ombrelle commune. Le repositionnement se fera progressivement au cours de l'année 2026.

Le groupe Aqua Spa comprend le Hürlimannbad Zurich, le Solbad Schönbühl, le Hammam Oktogon Berne, le Mineralbad Rigi Kaltbad, le Mineralbad Samedan et le Termali Salini Locarno.

" L'intégration visuelle et communicative plus forte de la marque ombrelle rendra à l'avenir plus visible et plus tangible l'appartenance commune de ces univers spa uniques ", explique J. Molnar. " Elle renforce la reconnaissance, affine l'identité de la marque et souligne la base commune de qualité et de valeurs de tous les établissements Aqua Spa. "

Avec sa nouvelle identité AQUA SPA, l'entreprise basée à Sursee (LU) poursuit de manière cohérente le développement de sa stratégie de marque. S'appuyant sur 20 ans d'histoire couronnée de succès, Aqua Spa crée ainsi une base solide pour une croissance durable et une communication claire et compréhensible envers ses clients, ses partenaires et le grand public.

www.aquaspa.ch