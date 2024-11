stilwerk Management GmbH

stilwerk Hotels im Pretty Hôtels Verbund

Das stilwerk Strandhotel Blankenese und das stilwerk Hotel Heimhude wurden in den renommierten Verbund für handverlesene Unterkünfte weltweit aufgenommen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Im Mai 2024 eröffnete stilwerk mit dem Strandhotel Blankenese sein zweites Boutique Hotel in Hamburg. Das vor der malerischen Kulisse des berühmten Treppenviertels direkt am Elbstrand gelegene Jugendstiljuwel strahlt eine besondere Magie aus - draußen wie drinnen. Eine Magie, die auch die Reiseenthusiast:innen der Marke Pretty Hôtels nun honorieren und das kleine Haus mit 15 Studios in ihr Portfolio aufnehmen. Ebenfalls neu im Verbund: Das erste Hotel der Hamburger Traditionsmarke: das stilwerk Hotel Heimhude, zentral gelegen in Hamburg Rotherbaum. Pretty Hôtels versteht sich als Reiseführer, der besondere Unterkünfte weltweit findet und seiner Community empfiehlt. Rund 160 Hotels, Apartments und Chalets zählen mittlerweile zur Familie.

"Nach über zehnjähriger Suche bin ich sehr glücklich, endlich auch zwei Hotels in Hamburg empfehlen zu können. Die beiden stilwerk Hotels sind absolute Blaupausen-Projekte für Pretty Hôtels. Einem Fremden, der Hamburg nicht kennt, würde ich immer eine Kombination aus beiden Häusern empfehlen. In Heimhude wie ein Local wohnen und dann noch einen Sonnenuntergang mit vorbeifahrendem Schiff im Strandhotel Blankenese erleben - das ist unschlagbar", so Robert Kittel, Gründer von Pretty Hôtels.

stilwerk, das 1996 die erste Design Destination am Fischmarkt eröffnete, ist 2018 in die Hospitality Branche eingestiegen: Die Idee dahinter? Design wirklich erlebbar zu machen.

"Wir freuen uns sehr, mit unseren beiden Häusern nun zu diesem exklusiven Club handverlesener Orte auf der ganzen Welt zu gehören. Wir fühlen uns geehrt und gleichzeitig in unserem Boutique Hotel Konzept bestätigt, das besondere Orte mit kuratierten Designs und einem kreativen, familiären Spirit belebt", so Alexander Garbe, Geschäftsführender Gesellschafter von stilwerk.

Bei beiden Hotels dient das Interior zusätzlich als Inspirationsquelle für das eigene Zuhause und kann über stilwerk erworben werden. Die Gastgeber:innen vor Ort fungieren als Brand Ambassadore und können Gästen erste Informationen zu den Möbeln und Designs liefern. Auf Wunsch vermittelt stilwerk dann an einen Händler oder die Marke direkt.

Die Gestaltung der beiden Häuser ist auf den jeweiligen Ort zugeschnitten, bleibt der stilwerk DNA aber treu: Zeitlos modern, mit einem besonderen Twist. Während das stilwerk Hotel Heimhude als Jugendstilpalais mitten in der Stadt eine gewisse Grandezza versprüht und Premiumdesign in Manufakturqualität in einer gekonnten Interior-Collage zusammenbringt, ist im stilwerk Strandhotel Blankenese ein anderer Vibe zu spüren: Das Design fängt die besondere Magie des Ortes ein und macht Urlaub in der Stadt möglich. Urlaub im Sinne von Entspannen, Pause machen, Durchatmen. Nicht umsonst verzichtet stilwerk komplett auf TV-Geräte und setzt auf Digital Detox. Ein mutiges Farbkonzept, das von der Umgebung inspiriert ist, tunkt alle Studios und Open Spaces in Töne von Rosa und Grün bis Gelb und Blau. Passend dazu nimmt sich das Interior zurück und bringt Lo-Fi Luxury auf den Punkt: Zeitlose Designs in Premiumqualität, die in einem reduzierten, warmen Look daherkommen. Natürliche Materialien, besondere Formen und Details, die herausstechen, harmonieren hier als ganzheitliche Komposition. Nicht schrillend laut, sondern prägnant und klar.

"Beide Hotels verkörpern unsere Leidenschaft für herausragendes Design und erstklassige Gastfreundschaft. Während unsere Gäste ins stilwerk Hotel Heimhude für einen kurzen Städte- oder Businesstrip kommen - sozusagen Design & Culture und Design & Work, ist das Strandhotel ein Beach Get-Away in der Stadt. Es spricht sowohl anspruchsvolle Reisende aus aller Welt, als auch Hamburger:innen und die Community vor Ort an", so Kathrin Rittmann-Sichau, Head of Hospitality bei stilwerk.

Das Interiorkonzept beider Häuser stammt aus der Feder der hauseigenen Kreativagentur unter der Leitung von Alexander Garbe (Geschäftsführender Gesellschafter stilwerk) und Karlotta Bott (Head of Curation & Design). Anerkennungen wie der International Hotel & Property Award für das Hotel Heimhude und ganz aktuell die Nominierung des stilwerk Strandhotel Blankenese für den Hotel Design of the Year Award auf der Independent Hotel Show Munich bestätigt das Team und die Marke in ihrer Arbeit unter dem Credo "we curate inspiring spaces". Naheliegend also, diesen Service auch für Externe anzubieten: Von der Farb- und Materialberatung bis hin zur ganzheitlichen Einrichtungsplanung können Privat- und Businesskund:innen das stilwerk Kreativteam mit seinem Interior Consultant Service nun auch selbst beauftragen.

Beide stilwerk Hotels sind direkt buchbar und eignen sich dank besonderer Eventflächen auch für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern oder andere B2B-Formate. Bis zum 19. November können alle Interessierten zudem auch noch für das stilwerk Strandhotel Blankenese für den Hotel Design of the Year Award abstimmen: https://www.independenthotels.de/hotel-design-year-geben-sie-jetzt-ihre-stimme-ab

Pressematerial stilwerk Strandhotel Blankenese

Pressematerial stilwerk Hotel Heimhude

Kontakt:

stilwerkhotels.com | instagram.com/stilwerkhotels

stilwerk Strandhotel Blankenese

Strandweg 13

22587 Hamburg

+49 40 86 13 44

blankenese@stilwerkhotels.com

stilwerk Hotel Heimhude

Heimhuder Straße 16

20148 Hamburg

+49 40 41 33 300

heimhude@stilwerkhotels.com

Über stilwerk

Der stilwerk Kosmos präsentiert kuratierte Premium-Marken in den Design Destinationen und den stilwerk Hotels. Vom Klassiker bis zur Avantgarde, von der Küche bis zum Arbeitszimmer, von der Planung bis zur Einrichtung, vom Showroom bis zum digitalen Shopping bietet stilwerk alles zum Thema erstklassiges Design und setzt dabei auf Kooperation statt Konkurrenz. Das Magazin, ein Design Kiosk, kulturelle Events und ein Netzwerk für Architekturschaffende runden das international einmalige Konzept ab. An den Standorten Hamburg und Düsseldorf profitieren Hersteller, Händler und Kunden nicht zuletzt von der zentralen Lage, dem hochwertigen und umfassenden Angebot in inspirierender Umgebung, dem exzellenten und professionellen Service und der Strahlkraft der Marke stilwerk mit ihren weitreichenden, crossmedialen Kommunikationskanälen. 2021 feierte stilwerk sein 25. Jubiläum. www.stilwerk.com