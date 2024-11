Solidion Technology, Inc.

Solidion Technology kündigt strategische Bitcoin-Zuweisung für Corporate Treasury an

Dallas (ots/PRNewswire)

Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI), ein Anbieter von fortschrittlichen Batteriematerialien, hat heute einen wichtigen Schritt in seiner Unternehmensstrategie bekannt gegeben, indem er einen erheblichen Teil seiner überschüssigen Barreserven in Bitcoin investiert hat. Dieser Schritt und das breitere Pro-Bitcoin-Umfeld, das durch die jüngste Wahl einer kryptofreundlichen Regierung beeinflusst wurde, festigt den langfristigen Glauben des Unternehmens an die Rolle des Bitcoins als Wertanlage und strategisches Asset. Das Kerngeschäft von Solidion besteht weiterhin in der Entwicklung und Vermarktung von Siliziumanodenmaterialien mit hoher Kapazität, darunter silanfreie und graphenverstärkte Versionen für Autohersteller und andere Energiespeicheranwendungen, sowie in der Nutzung anderer fortschrittlicher Batterietechnologien in unserem unübertroffenen Patentportfolio von über 550 Patenten.

Schlüsselaspekte der Bitcoin-Zuweisungsstrategie

60 % der überschüssigen Barmittel werden in Bitcoin umgewandelt: Solidion wird 60 % der überschüssigen Barmittel aus dem operativen Geschäft für den Kauf von Bitcoin einsetzen.

Die Zuweisung spiegelt das starke Engagement wider, den Unternehmenswert zu steigern, indem das Potenzial von Bitcoin als Inflationsschutz und als wertvoller Bestandteil eines diversifizierten Finanzwesens genutzt wird.

Nutzung der aktuellen Bitcoin-Dynamik

Die jüngsten Wahlergebnisse haben Bitcoin große Aufmerksamkeit beschert, da die neue Regierung für ihre Bitcoin-freundliche Haltung und die Unterstützung einer strategischen Bitcoin-Reserve bekannt ist. Das Potenzial für günstige regulatorische Rahmenbedingungen und eine verstärkte institutionelle Akzeptanz, das durch die jüngste Welle von Bitcoin-ETFs deutlich wurde, unterstreicht das Wertversprechen von Bitcoin und macht es zu einem idealen Vermögenswert für Unternehmenskassen, die nach inflationssicheren Wertanlagen suchen.

Bitcoin als strategische Finanzanlage

Bitcoin wird oft als „digitales Gold" bezeichnet und ist in den letzten zehn Jahren exponentiell gewachsen. Es hat sich durch die Dynamik des Potenzgesetzes zu einem weltweit anerkannten Wertaufbewahrungsmittel und Inflationsschutz entwickelt. Institutionelle Anleger, globale Vermögensverwalter, Unternehmen und Privatpersonen nutzen die Technologie aufgrund ihrer knappen, digitalen, dezentralen, transparenten und globalen Liquidität, die von keinem anderen Vermögenswert übertroffen wird, weiterhin in großem Umfang.

Erklärung des Finanzvorstands

„Wir glauben fest an das transformative Potenzial von Bitcoin für das Finanzsystem und sehen unsere Zuteilung sowohl als sicheres Wertaufbewahrungsmittel als auch als überzeugende Investition", sagte Vlad Prantsevich, Finanzvorstand von Solidion Technology. „Mit der jüngsten Genehmigung von Bitcoin-ETFs durch die Börsenaufsichtsbehörde haben wir bereits wichtige Schritte in Richtung institutioneller Akzeptanz gesehen. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die nächste Entwicklung von Bitcoin die weit verbreitete Annahme als Reservewährung sowohl durch souveräne Staaten als auch durch Unternehmen sein wird, wodurch ein erheblicher Wert und ein langfristiges Aufwärtspotenzial für Bitcoin geschaffen wird, wenn er weiter an globaler Akzeptanz gewinnt. Wir haben unseren ersten Kauf getätigt und freuen uns darauf, Bitcoin im Einklang mit unseren Richtlinienparametern weiter zu stapeln, wobei wir planen, unsere Strategie im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln."

Informationen zu Solidion Technologie

Solidion (NASDAQ: STI) hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und Pilotproduktionsanlagen in Dayton, Ohio. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst die Herstellung von Batteriematerialien und -komponenten sowie die Entwicklung und Produktion von Batterien der nächsten Generation für Energiespeichersysteme und Elektrofahrzeuge für den Land-, Luft- und Seeverkehr. Solidion verfügt über ein Portfolio von über 550 Patenten, die Innovationen wie hochkapazitive, silanfreie Gas- und Graphen-fähige Siliziumanoden, Graphit auf Biomassebasis sowie fortschrittliche Lithium-Schwefel- und Lithium-Metall-Technologien abdecken.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solidion Technology Inc. (NASDAQ: STI) (das „Unternehmen", „Solidion", „wir", „unser" oder „uns") möchte die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 nutzen und fügt diesen Warnhinweis im Zusammenhang mit dieser Safe-Harbor-Gesetzgebung hinzu. Die Wörter „Prognosen", „glauben", „können", „schätzen", „fortsetzen", „antizipieren", „beabsichtigen", „sollten", „planen", „könnten", „Ziel", „Potenzial", „wahrscheinlich", „erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf uns beziehen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

