Ampd Energy sichert sich eine überzeichnete 27,3-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie B, um die Entwicklung sauberer Batteriespeicherlösungen weltweit zu beschleunigen

27,3 Mio. USD Serie B-Finanzierung unter der Leitung von Kibo Invest und Openspace, weitere Beteiligung von MTR Lab, Taronga Ventures und 2150

Ampd Energy hat über 300 intelligente Batterieeinheiten – hauptsächlich im Baugewerbe – in sieben Ländern eingesetzt und damit über 69.000 Tonnen CO2 vermieden, was dem Ausstoß von 88.000 Autos entspricht.

Für 2025 ist eine Expansion in neue Märkte (Bergbau und verarbeitendes Gewerbe) und Regionen (Europa, Naher Osten, Südostasien und USA) geplant.

SINGAPUR, 5. November 2024 /PRNewswire/ – Ampd Energy, ein globaler Innovator in der Energiewirtschaft und Hersteller der Batteriespeichersysteme (ESS) Enertainer und Ampd Silo™ für die Schwerindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen einer überzeichneten Serie-B-Finanzierung 27,3 Mio. USD erhalten hat. Die Runde wurde von Kibo Invest und Openspace, dem größten Investor in dieser Runde, gemeinsam geleitet, mit einer bemerkenswerten Beteiligung der bestehenden Investoren MTR Lab, Taronga Ventures und 2150, die ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in Ampd Energy durch eine überproportionale Beteiligung bekräftigten. Die Mittel werden für den weiteren Ausbau der Dekarbonisierung in neuen Branchen und Regionen verwendet.

Laut der IEA ist der Gebäude- und Bausektor für 30 % des gesamten weltweiten Endenergieverbrauchs und 27 % der Gesamtemissionen im gesamten Energiesektor verantwortlich. Im Vergleich zu Generatoren, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, reduzieren die Energiespeicherprodukte Ampd Silo und Enertainer von Ampd Energy den CO2-Fußabdruck um bis zu 90 %, sind deutlich leiser, stoßen keine Luftschadstoffe aus und eliminieren die Risiken der Handhabung und Nutzung von Diesel.

Das Unternehmen, das sich auf technische Innovation und Wirtschaftlichkeit konzentriert, hat bis heute mehr als 300 Anlagen in sieben Ländern in Betrieb, vor allem im Baugewerbe, und über 69.000 Tonnen CO2 reduziert, was dem Wegfall von über 88.000 Autos auf der Straße entspricht. Der Finalist des Earthshot Prize 2022 plant, diese jüngste Finanzierung – die in einem schwierigen Finanzierungsumfeld gesichert wurde – zu nutzen, um 2025 in neue Märkte wie Bergbau und Fertigung zu expandieren. Die Erlöse fließen auch in die Erschließung neuer Regionen, darunter der Nahe Osten, Europa, die Vereinigten Staaten und Südostasien, unterstützt durch die neue Partnerschaft mit Kibo Invest und Openspace.

„Diese neue Finanzierung ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams, unseren Fokus auf eine kommerziell tragfähige, saubere Lösung für Unternehmen auf der ganzen Welt und das Engagement unserer Investoren bei der Schaffung einer emissionsfreien Zukunft für die Industrie", sagte Anthony Stewart, CFO von Ampd Energy. „Wir freuen uns darauf, unser Wachstum zu beschleunigen, neue vertikale Märkte zu erschließen und unseren Kunden weltweit noch innovativere Lösungen anzubieten."

„Wir sind besonders beeindruckt von der visionären Führung von Ampd Energy und ihrem starken Fokus auf die Umsetzung einer klaren strategischen Roadmap", sagte James Marshall, CEO von Kibo Invest. „Ihr Engagement für Spitzenleistungen deckt sich mit unserer eigenen Anlagephilosophie. Wir freuen uns, die Expansion von Ampd Energy in neue Märkte und Branchen zu unterstützen, das Wachstum weiter voranzutreiben und den positiven Einfluss des Unternehmens auf die globale Energielandschaft zu verstärken. Wir von Kibo Invest investieren in zukunftsorientierte Unternehmen, die die Zukunft gestalten, und Ampd Energy ist ein hervorragendes Beispiel für diese Vision in der Praxis."

Jessica Huang Pouleur, Partnerin bei Openspace, schließt sich dieser Meinung an. „Wir freuen uns, Ampd Energy zu unterstützen. Das Unternehmen hat bisher eine beeindruckende Zugkraft bewiesen und beginnt gerade erst, das volle Potenzial seiner Energiespeicherlösungen in Südostasien und weltweit auszuschöpfen. Das Rückgrat des Unternehmens ist ein engagiertes und starkes Managementteam, das immer wieder bewiesen hat, dass es in der Lage ist, ein Unternehmen auf eine wirtschaftlich rentable und dennoch wirkungsvolle Weise aufzubauen. Wir freuen uns darauf, mit Ampd Energy zusammenzuarbeiten, um die Abhängigkeit von Dieselkraftstoff, die durch ihre Innovationen möglich wird, deutlich zu reduzieren."

Ampd Energy's Enertainer und Ampd Silo ESS bieten eine saubere, erschwingliche, stabile und emissionsfreie Zukunft für Industrien auf der ganzen Welt, zusammen mit wertvollen datengesteuerten Einblicken, die 24/7 Echtzeit-Überwachung und Problemdiagnose, dank ihrer robusten proprietären Software, bieten.

Weitere Informationen über Ampd Energy und seine Enertainer und Ampd Silo ESS finden Sie unter https://www.ampd.energy.

Informationen zu Ampd Energy Ampd Energy treibt die globale Energiewende auf Baustellen und in der Schwerindustrie voran, indem es hochmoderne Energiespeichersysteme (ESS), Konnektivitätssoftware und Data Science entwickelt, um den Industrie- und Bausektor zu elektrifizieren, zu verbinden und zu optimieren. Brandon Ng hat Ampd Energy im Jahr 2014 mitbegründet. Das Unternehmen ermöglicht intelligente, vollautomatisierte, emissionsfreie und vernetzte Baustellen der Zukunft mit hocheffizientem und skalierbarem Energiemanagement. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ampd.energy.

Informationen zu Kibo Invest Kibo Invest ist ein Investmentbüro, das sich auf die Förderung von Innovation und nachhaltigen Erträgen konzentriert. Über seinen Climate-Tech-Fonds investiert es in Unternehmen, die Branchen revolutionieren und dringende Klimaherausforderungen angehen. Mit Sitz in Singapur und Investitionen auf allen Kontinenten nutzt das Unternehmen ihr globales Netzwerk, um vielversprechende Unternehmen zu identifizieren und zu unterstützen. www.kiboinvest.com

Informationen zu Openspace

Openspace ist eine auf Südostasien fokussierte Investmentfirma, die transformative Unternehmen unterstützt, bei denen Technologie auf Leben trifft. Es verwaltet derzeit über 800 Mio. USD in vier Frühphasen- und einem Wachstumsfonds und unterhält Niederlassungen in Indonesien, Singapur, Vietnam, Thailand, den Philippinen und Malaysia. Das Unternehmen investiert in allen Sektoren, konzentriert sich aber zunehmend auf den Bereich der Klimatechnologie. Zu ihrem Portfolio gehören GoTo, Kredivo, Love, Bonito, Igloo, Finnomena, Sarisuki und Fano. www.openspace.vc

