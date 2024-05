Lugano Elegance

Besuchen Sie uns bei Lugano Elegance: Oldtimer, Wohltätigkeit und Gemeinschaft

Lugano (ots)

Weniger als zwei Wochen bis zum Start der Lugano Elegance freuen wir uns, Autoliebhaber und die breite Öffentlichkeit zu unserer Oldtimer-Show auf den malerischen Plätzen von Lugano einzuladen. Die diesjährige Veranstaltung, die vom 17. bis 19. Mai stattfindet, kombiniert eine atemberaubende Ausstellung herausragender Oldtimer mit dem Engagement, die Wohltätigkeitsorganisation "MGR - Associazione Malattie Genetiche Rare" zu unterstützen, die Menschen hilft, die von seltenen genetischen Krankheiten betroffen sind. Wir sind stolz darauf, erneut mit der WMM Group zusammenzuarbeiten, unserem Hauptsponsor, einem führenden Namen für integrierte Schweizer Immobilien- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Einer der Höhepunkte in diesem Jahr wird unser Galadinner sein, das von Ana Maria Montero moderiert wird, die für ihre spannenden Interviews und Präsentationen bekannt ist. Die Gala bietet gutes Essen, Networking-Möglichkeiten, Wohltätigkeitsmomente und Unterhaltung und verspricht einen unvergesslichen Abend. Wir richten auch einen letzten Aufruf an Oldtimerbesitzer, die ihre Fahrzeuge ausstellen möchten. Es ist eine fantastische Gelegenheit, Ihr Auto einem großen Publikum zu präsentieren und einen guten Zweck zu unterstützen.

Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Autos, zum Kauf von Galadinner-Tickets oder zu unseren Wohltätigkeitsaktivitäten finden Sie unter Luganoelegance.com.

Über Lugano Elegance: Lugano Elegance ist eine erstklassige Veranstaltung, die Oldtimerbesitzer und -liebhaber aus der ganzen Welt anzieht. Vor der Kulisse der historischen Plätze von Lugano am Ufer des Luganersees feiert die Veranstaltung Automobilgeschichte und -design und unterstützt gleichzeitig wichtige Anliegen.

For more information on Lugano Elegance 2024 and to participate in this celebration of luxury and charity, please visit www.luganoelegance.com

Lugano Elegance Sponsors and Partners:

Main Sponsor: WMM Group (Wullschleger Martinenghi Manzini Group)

Platinum Sponsor: REYL Intesa Sanpaolo

Gold Sponsors: EY, IMAGO Art Gallery Lugano, LONVILLE 1873, Andrè Maurice, PICASSO Automotive

Silver Sponsors: AG Tech, AG Event, brp - Bizzozero & Partners, Cantieri Navali Classici, Tamborini, KESSEL Auto

Technical Partners: rpm Logistic System, trustechnology, Evolution Consulting, PLASTIPLEX, San Clemente, ACS, ICJAG, Simonetta Rota - More Than Events

Main Media Partner: NewsAktuell.ch

Media Partners: Magneto, Excellence Magazine, Ticino Welcome, Legends Magazine, Luxury Investment Magazine, HOI News, Rinascimento Magazine, KOMO, Celebre Magazine, L'Automobile Classica, Ticino Management, Ticino Welcome

Under the Patronage of: Il Comune di Monteceneri, Città di Lugano, Lugano Region, Via Nassa Lugano

Press release sent by Evolution Consulting on behalf of the Organising Committee of Lugano Elegance