KELA

KELA revolutioniert den Kampf gegen Cyberkriminalität mit innovativer Identitätsschutz-Technologie

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Mit KELAs Identity Guard navigieren Sie sicher durch die Gefahren kompromittierter Zugangsdaten und bleiben Cyberkriminellen stets einen Schritt voraus

KELA, der führende Anbieter von Cyber Threat Intelligence, präsentiert heute seine bahnbrechende Lösung "Identity Guard" - ein Meilenstein in der proaktiven Verteidigung gegen Cyberangriffe. Diese hochmoderne Technologie wurde entwickelt, um Unternehmen aller Größenordnungen vor den wachsenden Bedrohungen durch Identitätsdiebstahl und kompromittierte Konten zu schützen.

Diese bahnbrechende Lösung ergänzt nahtlos KELAs umfassendes Ökosystem für Cyber Threat Intelligence. Sie bietet Unternehmen, Strafverfolgungsbehörden und Regierungsorganisationen weltweit die Möglichkeit, bisher verborgene Risiken mühelos aufzudecken und Bedrohungen mit 100% realer, umsetzbarer Intelligence proaktiv zu begegnen.

In der sich rasant entwickelnden Landschaft der Cyberkriminalität zeichnet sich ein dramatischer Wandel ab. Angreifer setzen nicht mehr primär auf Brute-Force-Attacken gegen Firewalls, sondern infiltrieren Unternehmen subtil durch die Hintertür legitimer Benutzerkonten. Diese raffinierte Strategie öffnet Cyberkriminellen Tore zu kritischen Infrastrukturen wie VPNs und Active Directory, wodurch traditionelle Sicherheitsmaßnahmen umgangen werden.

Die Beschaffung dieser wertvollen Zugangsdaten erfolgt durch ein Arsenal hochentwickelter Methoden, darunter den Einsatz ausgeklügelter Infostealer-Malware und präzise orchestrierte Phishing-Kampagnen. Diese Evolution markiert einen Paradigmenwechsel in der Cyberkriminalität: Kompromittierte Anmeldeinformationen haben sich zur Achillesferse der Unternehmenssicherheit entwickelt und gelten heute als Hauptursache erfolgreicher Cyberangriffe.

Diese alarmierende Entwicklung unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer revolutionären Neuausrichtung in der Cybersicherheit. Unternehmen müssen ihre Verteidigungsstrategien neu denken und ganzheitliche Sicherheitskonzepte implementieren, die weit über konventionelle Abwehrmechanismen hinausgehen. Nur so können sie in dieser neuen Ära der digitalen Bedrohungen bestehen und ihre wertvollsten Assets effektiv schützen.

KELAs Identity Guard setzt auf fortschrittliche Quellen und Methoden, um kompromittierte Assets und Identitäten in Echtzeit zu identifizieren und abzufangen, während sie im Cybercrime-Untergrund gehandelt werden. Dies umfasst unter anderem auch Botnet-Märkte und Telegram-Kanäle. Durch die Kombination von KI-Analysen mit validierter menschlicher Intelligenz automatisiert das System den Prozess der Quarantäne kompromittierter Assets oder der Sperrung von Identitäten, um deren Missbrauch effektiv zu verhindern.

"In einer Zeit, in der der Diebstahl von Zugangsdaten um 266% zugenommen hat, ist ein robuster Identitätsschutz unverzichtbar geworden", erklärt David Carmiel, CEO und Mitbegründer von KELA. "Identity Guard gibt Unternehmen die Möglichkeit, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen wie Passwort Rotation und das Zurücksetzen von Zugangsdaten zu neutralisieren, bevor sie zu verheerenden Angriffen werden können."

Identity Guard von KELA setzt neue Maßstäbe im digitalen Identitätsschutz und bietet Unternehmen eine unübertroffene Verteidigung gegen die komplexen Bedrohungen der Cyberkriminalität.

Lückenlose Überwachung der digitalen Unterwelt:

Umfassende Abdeckung: Erfassung von Milliarden kompromittierter Assets über Darknet, Cybercrime-Foren und Botnet-Märkte

Echtzeit-Erkennung: Sofortige Identifikation von Bedrohungen durch fortschrittliche KI-Analysen

Proaktive Verteidigungsstrategie

Intelligente Alarmierung: Priorisierte Warnmeldungen durch automatische Schweregrad Klassifizierung

Präventive Maßnahmen: Verhinderung von Kostenübernahmen durch frühzeitige Erkennung

Automatisierte Sicherheitsmaßnahmen

Mit konfigurierbaren Playbooks und Integrationen können kompromittierte Assets automatisch unter Quarantäne gestellt werden, einschließlich der Sperrung von Mitarbeiter- und Kundenkonten, die mit Ihrem Unternehmen verbunden sind, bevor sie ausgenutzt werden können.

Nahtlose Integration in bestehende Infrastruktur

Flexible Anbindung: Mühelose Integration in Identitätsmanagement-System und SIEM-, SOAR Plattformen wie Splunk und Palo Alto. Durch die integrierten Web-Hooks wird eine einfache Einbindung in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe und -prozesse gewährleistet.

Unmittelbarer Mehrwert

Schnelle Implementierung: Sofortiger Schutz ohne Ausfallzeiten

Sofortige Wirksamkeit: Verbesserte Sicherheitslage vom ersten Tag an

Mit Identity Guard transformieren Sie Ihre Cybersicherheitsstrategie von reaktiv zu proaktiv und bleiben den Bedrohungen der digitalen Welt stets einen Schritt voraus

Entdecken Sie die Zukunft des Identitätsschutzes

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von Identity Guard – maßgeschneidert für Ihre Branche und Ihren Geschäftskontext. KELA lädt Sie ein, die Spitze der Cybersicherheit Innovation zu erkunden:

Personalisierte Demo: Erleben Sie, wie Identity Guard speziell in Ihrer Unternehmensumgebung Mehrwert schafft

Kostenlose Testphase: Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit unserer Lösung

Revolutionieren Sie Ihre Cybersicherheitsstrategie noch heute!

Besuchen Sie www.kelacyber.com/platform/identity-guard, um mehr darüber zu erfahren, wie Identity Guard Ihr Unternehmen in eine neue Ära des digitalen Schutzes führen kann. Sichern Sie Ihre digitale Zukunft – mit KELA als Ihrem vertrauenswürdigen Partner an Ihrer Seite.

Über KELA

KELA steht an der Spitze der globalen Cyber-Sicherheitsbranche und revolutioniert den Schutz digitaler Assets. Als Vorreiter in Threat Intelligence bietet KELA proaktive Verteidigung, die digitale Assets in eine unüberwindbare erste Verteidigungslinie verwandelt. Das Unternehmen ermächtigt Regierungen und Strafverfolgungsbehörden zur effektiven Bekämpfung cyberkrimineller Aktivitäten und bringt dabei die Expertise von Veteranen aus Spitzen-Geheimdienst Einheiten ein, verstärkt durch modernste KI-Analysen.

Dank dieser Kombination liefert KELA Echtzeit-Einblicke über Gegner, kompromittierte Assets und aufkommende Bedrohungen. Das umfassende Lösungsportfolio umfasst Cyber Threat Intelligence (CTI), External Attack Surface Management, Digital Risk Protection (DRP) und Third-Party Risk Management (TPRM). KELAs einzigartige Perspektive aus Angreifer Sicht, gepaart mit nahtloser Integration und Automatisierung, ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitslücken zu schließen und Bedrohungen präventiv zu begegnen.

Entdecken Sie die Zukunft der Cybersicherheit unter www.kelacyber.com.

Press Contact:

Ben Kapon

VP Marketing

benk@ke-la.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1714558/Kela_Cyber_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kela-revolutioniert-den-kampf-gegen-cyberkriminalitat-mit-innovativer-identitatsschutz-technologie-302257119.html