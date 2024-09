Office of family of Yerzhan Tatishev

Büro der Familie von Yerzhan Tatishev kämpft für Gerechtigkeit: Verurteilter Attentäter könnte in Kasachstan vorzeitig entlassen werden

Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire)

Das Stadtgericht von Konayev im Südosten Kasachstans wird am Donnerstag, den 12. September, darüber entscheiden, ob der verurteilte Mörder Muratkhan Tokmadi nach nur sechs Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, nachdem er 10,5 Jahre wegen des Mordes an dem prominenten kasachischen Geschäftsmann Yerzhan Tatishev, dem ehemaligen Vorsitzenden und CEO der Bank Turan Alem („BTA"), verurteilt wurde.

Tokmadi wurde nicht, wie zuvor spekuliert, am 10. August freigelassen, nachdem er vor dem Gericht für Gerechtigkeit protestiert hatte. Zahlreiche Stimmen, darunter die Familie von Batischew, ehemalige Kollegen und der ehemalige FBI-Direktor Louis J. Freeh, der den Fall untersucht hat, sagen, dass es skandalös früh ist, Tokmadi freizulassen.

Tokmadi tötete 2004 Yerzhan Tatishev, aber es dauerte 14 Jahre, bis bewiesen werden konnte, dass Tatishev vorsätzlich ermordet wurde. 2018 wurde Tokmadi schließlich vom Gericht verurteilt. Mit der Behauptung, der tödliche Schuss, den er während eines Jagdausflugs abgefeuert hatte, sei ein Unfall gewesen, wurde Tokmadi zunächst zu einer kurzen Strafe wegen Totschlags verurteilt, wodurch er dem Gefängnis entging. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch, dass Tokmadi Tatishev vorsätzlich ermordet hatte, angeblich auf Anweisung des inzwischen in Ungnade gefallenen Geschäftsmanns und ehemaligen Politikers Muchar Abljasow.

Tokmadi gab 2017 ein Fernsehinterview, in dem er seine Mitschuld an dem Verbrechen und seine Rolle bei der Unterwanderung der Justiz durch die Zahlung von Bestechungsgeldern zugab, um die Schießerei als Unfall erscheinen zu lassen.

Nach Tatishevs Tod übernahm Ablyazov die Kontrolle über die BTA, die damals größte Privatbank in Kasachstan. Unter Ablyazovs Kontrolle wurde die BTA um mehr als 6 Milliarden Dollar betrogen und musste in Konkurs gehen. Abljasow floh daraufhin aus Kasachstan und ist weiterhin angeklagt.

Louis J. Freeh, ehemaliger Direktor des FBI und ein Ermittler, der im Auftrag der Familie Tatishev tätig war, erklärte:

„Muratkhan Tokmadi ist ein verurteilter Mörder und Attentäter. Die Verbüßung einer teilweisen Haftstrafe von nur sechs Jahren steht im Widerspruch zu den moralischen Werten Kasachstans und widerspricht der natürlichen Gerechtigkeit und der Rechtsstaatlichkeit. Die vorzeitige Entlassung von Straftätern aus dem Gefängnis soll deren Wiedereingliederung in die Gesellschaft fördern, Rückfälle verhindern und so die Gemeinschaften, in die sie entlassen werden, schützen.

„Tokmadi gesteht keine Schuld ein, zeigt keine Reue und hat keinen Respekt vor dem Gesetz. Dies ist kein Häftling, der vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden sollte. Stattdessen sollte Tokmadi wegen der besonderen Schwere seiner Straftat die volle Strafe von 10,5 Jahren verbüßen. Er sollte auch verpflichtet werden, gegen Abljasow und die anderen Verschwörer, die diesen abscheulichen Mord und die Übernahme der BTA geplant haben, auszusagen."

