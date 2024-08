CV Summit

10 × 10: Zehn Jahre Ethereum beim zehnten CV Summit

Zug (ots)

Ethereum steht stellvertretend für den Blockchain-Sektor in der Schweiz. Mit ETH10X feiert der CV Summit, die führende Schweizer Branchenkonferenz, die Gründer von Ethereum für ihre weltweiten Beiträge der letzten zehn Jahre und für den Start eines florierenden, weltweit tonangebenden Blockchain-Ökosystems.

Die Schweizer Behörden sowie der Kanton und die Stadt Zug werden die Ethereum-Gründer beim CV Summit 2024 ehren. Die Schweizer Regierung, vertreten durch Karin Keller-Sutter, Vizepräsidentin des Bundesrates und Finanzministerin, wird ebenfalls per Liveschaltung an ETH10X teilnehmen.

Ethereum ist mehr als nur Technologie. Es ist ein öffentliches System, das globalen Mehrwert schafft, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 400 Milliarden US-Dollar und über 115 Millionen Token-Haltern. Bei der zehnten Ausgabe des CV Summit können Besucher sich mit den Gründern und anderen zukunftsweisenden Technologieprojekten aus der dynamischen Web3-Industrie der Schweiz verbinden und deren Auswirkungen erkunden.

Event: CV Summit 2024 & ETH10X - Feier des 10-jährigen Bestehens von Ethereum

Datum: 1.-2. Oktober 2024, moderiert von Dan Ram

Ort: Theater Casino, Zug, Schweiz

Website: www.cvsummit.ch

Warum teilnehmen?

CV Summit bringt über 1.000 Führungskräfte, Innovatoren, Investoren und Entscheidungsträger für eine zweitägige Veranstaltung zusammen. Eine Programmübersicht ist hier zu finden.

Zug schrieb 2014 Geschichte, als die Ethereum-Gründer sich in der kleinen Schweizer Stadt niederließen und die Keimzelle des Crypto Valley bildeten. Zehn Jahre später ist Zug als weltweit führendes Blockchain-TechnologiezentrumHeimat von 13 Blockchain-Unicorns und 1.290 Unternehmen. Innovation fördern: Beim CVSummit wird gezeigt, wie die Schweiz und ihre Nachbarländer als führende Akteure in der Blockchain-Technologie auftreten.

Beim CVSummit wird gezeigt, wie die Schweiz und ihre Nachbarländer als führende Akteure in der Blockchain-Technologie auftreten. Führen und Informieren: Blockchain ist mehr als nur Krypto. Der CV Summit präsentiert die Auswirkungen der Technologie in verschiedenen Branchen und ihren Einfluss auf Banken, Zahlungen, Vermögensverwaltung, finanzielle Inklusion, neue Schöpfer- und Vermögensökonomien und den Aufbau globalen Vertrauens und Nachhaltigkeit.

Über den CV Summit

Der CV Summit ist ein tonangebendes Event der Blockchain-Branche, das jährlich im Herzen des Crypto Valley in Zug, Schweiz, stattfindet. Über 1.000 Führungskräfte, Innovatoren, Investoren und Entscheidungsträger kommen für zwei Tage zusammen, um an inspirierenden Diskussionen, spannenden Networking-Möglichkeiten und anregenden Gesprächen teilzunehmen. Mit dem Fokus auf die Rolle der Blockchain als Treiber der Vierten Industriellen Revolution bietet der CV Summit eine Plattform, um tiefere Einblicke in die Branche zu gewinnen und wertvolle Netzwerke zu erweitern.