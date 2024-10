illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland

illycaffè ist offizieller Kaffeepartner der Art Basel Paris

Die Besucher können illycaffè an allen Bars und Cafés der Messe genießen und dabei die neue illy Art Collection entdecken

Paris (ots)

illycaffè, die internationale Kaffeemarke, die für ihre nachhaltige Spitzenqualität und ihre einzigartige Zusammenarbeit mit der Welt der zeitgenössischen Kunst bekannt ist, ist stolz darauf, ihre erstmalige offizielle Partnerschaft mit der Art Basel Paris bekannt zu geben. Die Veranstaltung findet vom 18. bis 20. Oktober 2024 im Grand Palais in Paris statt. Besucher und Aussteller der internationalen Messe können den einzigartigen illy-Blend an allen Bars genießen. Außerdem können sie die exklusive illy-Lounge besuchen. In diesem Raum wird die Schönheit der ikonischen illy Tasse präsentiert - ein Alltagsgegenstand, der in eine Leinwand für international bekannte Künstler verwandelt wurde. Die Lounge bietet ein einzigartiges visuelles Erlebnis, das sowohl das Aroma des illy-Kaffees als auch die künstlerischen Entwürfe der Tassen zelebriert. Zum ersten Mal in Frankreich wird die illy-Lounge die illy Art Collection der Künstlerinnen Simone Fattal, Shirin Neshat, Monica Bonvicini und Binta Diaw präsentieren. Diese vier Künstlerinnen haben die illy-Tasse dazu genutzt, auf dringende kulturelle, ökologische und soziale Themen hinzuweisen und ihre Erfahrungen als Frauen mit unterschiedlichem geografischem und sozialem Hintergrund zu teilen. Ihre Werke thematisieren die Situation von Frauen weltweit durch die Sprache der zeitgenössischen Kunst. In der Lounge wird auch die Geschichte der illy Art Collection gezeigt, die seit 1992 zu einer der größten Sammlungen zeitgenössischer Kunst weltweit geworden ist. In einem Bereich wird eine Ausstellung ausgewählter Arbeiten der 130 großen Meister der zeitgenössischen Kunst zu sehen sein, die in den letzten dreißig Jahren zur illy Art Collection beigetragen haben. "Wir sind sehr stolz darauf, zum ersten Mal Partner der Art Basel Paris zu sein, einer der renommiertesten Messen für zeitgenössische Kunst weltweit. Für uns stellt Kunst eine privilegierte Sprache dar, um Kaffeekultur mit ästhetischen und sozialen Werten zu verbinden. Unsere neue Tassenkollektion, die von vier talentierten Künstlerinnen gestaltet wurde, spiegelt die Vielfalt und den Reichtum zeitgenössischer künstlerischer Perspektiven wider und lädt das Publikum zu einem offenen und anregenden Dialog über aktuelle und zunehmend relevante Themen ein, der diejenigen, die sie betrachten und benutzen, bereichern kann", so Cristina Scocchia, CEO illycaffè. Die illy Art Collection von Simone Fattal, Shirin Neshat, Monica Bonvicini und Binta Diaw wird ab Oktober 2024 in Sets von 2 und 4 Tassen für Espresso und Cappuccino erhältlich sein. Die Sets können über den illy e-shop erworben werden.