s-peers AG

It's a match: Robert Kehrli und die s-peers AG

Bild-Infos

Download

Tägerwilen, Schweiz (ots)

Robert Kehrli verstärkt das Team der s-peers AG als neues Mitglied des Verwaltungsrats und Head of Sales

Die s-peers AG freut sich bekannt zu geben, dass Robert Kehrli das Team ab August 2024 als neues Mitglied des Verwaltungsrates verstärken wird. Zusätzlich wird Robert Kehrli auch in operativer Funktion als Head of Sales bei der s-peers AG tätig sein. Mit seiner umfassenden Erfahrung und Expertise in der IT-Branche ist Robert Kehrli der Wunschkandidat für diese zentralen Rollen. Er wird zudem eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des Unternehmens sowie bei der Implementierung der Strategie der s-peers AG übernehmen.

Robert Kehrli wechselt von der SAP Schweiz AG zur s-peers AG, wo er in den letzten Jahren in der Rolle als Head of Midmarket and Partner Business tätig war. In dieser Funktion war er massgeblich an der Entwicklung und Umsetzung innovativer Lösungen beteiligt, die die Digitalisierung und Effizienzsteigerung zahlreicher Unternehmen im Schweizer Markt vorantrieben. Seine unbestrittene Expertise, die umfassenden Kenntnisse und die Vernetzung im Schweizer Markt sowie die Bekanntheit innerhalb der ganzen SAP machen ihn zu einer gefragten Person. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Erfahrungen in den Bereichen ERP, BTP, Datenmanagement und Cloud-Technologien. Als langjähriger Verkaufsleiter weiss er, wie eine Verkaufsabteilung funktioniert und wird den Ausbau des Teams und der Prozesse wesentlich mitgestalten.

Die s-peers AG ist sich sicher, mit dem Engagement von Robert Kehrli einen entscheidenden Beitrag zur Expansion im Schweizer Markt zu leisten und die s-peers AG zum führenden Beratungshaus für Data und Analytics in der Schweiz zu machen.

Michael May CEO der s-peers AG:

"Wir freuen uns sehr, Robert Kehrli an Bord zu haben", sagt Michael May, CEO der s-peers AG. Mit seiner Spezialisierung auf KMU und BTP ist Robert für uns ein perfekter Match und ein absoluter Glücksfall! Ich bin überzeugt, dass er wesentlich dazu beitragen wird, unser Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln und unseren Kunden weiterhin State-of-the-Art Analytics Lösungen anzubieten."

Robert Kehrli Head of Sales & Mitglied des Verwaltungsrats der s-peers AG:

Robert Kehrli ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der s-peers AG. Das Unternehmen hat sich einen hervorragenden Ruf im SAP Ecosystem erarbeitet und ich bin begeistert, Teil eines so dynamischen und zukunftsorientierten Teams zu sein."